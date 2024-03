Los jardines más bonitos de Europa en primavera

La historia de la jardinería es milenaria y, si bien no comenzó en Europa sino en Mesopotamia y Egipto, en el viejo continente se ha desarrollado magistralmente; descubrimos jardines de escándalo en el Reino Unido y en Francia, también Países Bajos y Austria y por supuesto también en España; podríamos crear una ruta imposible de recorrer en un tipo prudencial saltando de jardín en jardín por todos y cada uno de los países europeos, la lista de jardines sería larga y, puestos a destacar solo cinco jardines seguro que cada cual tendría sus opciones pero lo que sí es seguro es que los cinco que hemos elegido en Viajestic ocuparían un lugar estelar en cualquier lista de jardines europeos que llegue a la decena.

Jardines de Versalles | Pixabay

Jardines de Versalles, en Francia

Si hablamos de jardines hay que hablar de jardines históricos y entre todos ellos destaca el de Versalles, también por el palacio por supuesto, pero más si cabe por los propios jardines que vieron pasear a Maria Antonieta antes de que alguien gritara ¡que le corten la cabeza! (y alguien más lo hiciera, claro).

Parque Keukenhof | Pixabay

Jardín de Keukenhof, en Países Bajos

No hay lista de jardines bellos que no incluya el de Keukenhof, en parte por la preponderancia de los tulipanes entre sus flores y también porque en Países Bajos el amor por las flores es notable, no en vano aquí está el mayor mercado de flor cortada del mundo; durante la primavera Keukenhof se pinta de mil colores y se convierte en uno de los mejores lugares del mundo para perderse.

Jardines del Palacio de Schönbrunn | Pixabay

Jardines del Palacio de Schönbrunn, en Austria

Volviendo a jardines históricos con palacios de escándalo, nos vamos a Austria porque allí está el Palacio de Schönbrunn, un bellísimo edificio que cuenta, además, con unos jardines de escándalo.

Jardín Botánico de Kew | Pixabay

Real Jardín Botánico de Kew, en Londres

Si hay unos europeos a los que les gustan los jardines más de lo imaginable esos son, sin duda, los británicos; de hecho son famosos así, en general, los jardines ingleses y los jardines de estilo inglés (jardines con denominación de origen, podríamos decir, algunos con preciosos laberintos…); entre ellos, puestos a destacar uno, nos quedamos con el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres.

Jardín del Príncipe | PIxabay

Jardín del Príncipe, en Aranjuez, Madrid

De entre los bellos jardines españoles destacamos uno que no es tan famoso como merece, es el Jardín el Príncipe en el Real Sitio de Aranjuez; se trata de un jardín sorprendente por su riqueza botánica que deslumbra junto al curso del río Tajo a su paso por esta localidad madrileña; es un jardín precioso que guarda además sus propios tesoros más allá de las plantas y flores: la casa del labrador, el museo de falúas, el estanque chinesco…