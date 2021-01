34 Estrellas Michelin iluminan la alta cocina tailandesa

Si hablamos de alta cocina tenemos que hablar, por fuerza, de Estrellas Michelin porque la mítica guía gastronómica francesa ha logrado mantener en el tiempo el prestigio de sus galardones: solo los restaurantes que ofrecen una mejor experiencia gastronómica lucen este preciado galardón y esa experiencia no se limita solo a un menú creativo y de alta calidad sino que también valora el lugar en el que se sirve y el modo en el que se disfruta.

Disfrutar de un restaurante con Estrellas Michelin, ni en Tailandia ni en ningún otro lugar del mundo, significa hablar de precios impagables pero sí de experiencias inolvidables, no es lo mismo un restaurante con una Estrella Michelin que uno con tres pero tanto en los más modestos como en los más exclusivos la experiencia que disfrutas tiene algo especial porque, si no fuese así, no sería un Estrella Michelin.

Chef's Table | Imagen de Chef's Table cortesía de Guía Michelin

Tailandia tiene, como te decíamos nada más comenzar 34 Estrellas Michelin: 6 restaurantes lucen dos Estrellas mientras 22 lucen una y sí, Tailandia sigue teniendo pendiente coronarse en la alta cocina mundial con un tres Estrellas Michelin pero todo llegará; además, según la última actualización de la Guía Michelin en Tailandia, hay nada menos que 165 restaurantes con platos Michelin y 106 Bib Gourmand.

Y ¿dónde están estos estupendos restaurantes de alta cocina tailandesa? están distribuidos entre las ciudades de Bangkok, Chiang Mai, Phuket y Phang Nga y sí, aquí encontramos el otro reto que afronta el mundo gastronómico tailandés, alcanzar una mayor capilaridad (a base de incrementar sus estrellas, claro está).

Para el turismo tailandés contar con el sello de garantía que supone la Guía Michelin es un factor de notable importancia porque no solo enriquece y destaca su gastronomía sino que transmite mayor confianza porque contar con la Guía Michelin implica necesariamente el cumplimiento de una serie de protocolos higiénico-sanitarios sin los que lucir una Estrella Michelin es sencillamente imposible.

Sushi Masato | Imagen de Sushi Masato cortesía de Guía Michelin

El problema es que por muchos días que pienses pasar en Tailandia difícilmente podrás degustar todas sus Estrellas Michelin ¿cuáles son las más destacadas? el restaurante francés Chef's Table es recomendación obligada porque acaba de estrenar su segunda Estrella Michelin y los restaurantes Blue de Alain Ducasse (seguimos con la cocina francesa...) y Sushi Masato (sí, un bar de sushi) también merecen nuestra atención porque son nuevos Estrella Michelin en Tailandia. Si eres un amante de la alta cocina seguro que ya has oído hablar de la Estrella Verde Michelin (en España la lucen Aponiente, Azurmendi y Culler de Pau entre otros restaurantes), pues bien, en Tailandia ya se ha encendido la primera Estrella Michelin Verde, la tiene Pru, un restaurante de Phuket que tiene su propia granja orgánica.

Si viajas a Tailandia dispuesto a disfrutar de su paraíso de sol y playa no olvides que el país de la sonrisa cuenta con otro paraíso, el de su alta cocina ¡disfrútalo también!.