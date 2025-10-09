Los parques temáticos de Disney en Orlando tendrán nuevos personajes robóticos en sus atracciones de los Muppets, Zootopia y Frozen

Los parques temáticos de Walt Disney World Resort, en Orlando (Florida), incorporarán nuevos personajes robóticos que se moverán y hablarán en sus atracciones inspiradas en TheMuppets, Zootopia y Frozen, anunció este miércoles la compañía.

Entre las atracciones que adoptarán los personajes destaca la transformación de la montaña rusa Rock 'n' RollerCoaster, que reabrirá en verano de 2026 bajo el nombre 'Rock 'n' RollerCoasterStarringTheMuppets', en el parque Disney's Hollywood Studios, uno de los cuatro principales del resort.

Por primera vez, la instalación incluirá figuras animadas de Scooter, el asistente de los Muppets y de los característicos pingüinos músicos de esta popular franquicia creada por el titiritero y director estadounidense Jim Henson, que aparecerán dentro de un estudio de grabación como parte de la historia del recorrido.

Otra de las incorporaciones llegará el 7 de noviembre, con la apertura de 'Zootopia: BetterZoogether!', en el parque Animal Kingdom, un espectáculo en 4D inspirado en las películas 'Zootopia' y su próxima secuela 'Zootopia 2'.

La experiencia contará con la primera figura audio-animatrónica del guepardo BenjaminClawhauser, que aparecerá interactuando con el público durante una celebración ficticia de 'Zoogether Day'.

Asimismo, el parque EPCOT actualizará en la atracción 'Frozen Ever After' las figuras de Anna, Elsa y Kristoff, de las películas de 'Frozen', con modelos más realistas inspirados en los avances tecnológicos aplicados recientemente en el parque Worldof Frozen de Disneyland en Hong Kong.

Con estas incorporaciones, Walt Disney World continúa la renovación progresiva de sus atracciones clásicas y la integración de nuevas propiedades de Disney Animation en sus parques de Florida, como parte de su estrategia de renovar las experiencias del parque con tecnología avanzada que combina animación, ingeniería y narrativa.

Estas figuras audio-animatrónicas, desarrolladas por Walt Disney Imagineering, hace más de siete décadas, son marionetas robóticas que simulan movimientos y expresiones humanas mediante sistemas de animación y sonido sincronizados. Este tipo de innovación ha sido clave en la evolución de los parques temáticos desde la apertura de Disneyland en 1955.