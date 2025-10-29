La aerolínea que ha inaugurado la única línea directa entre Madrid y Orlando para ir a los parques de Walt Disney World

Este domingo 26 de octubre la aerolínea Iberia inauguraba su nueva ruta directa entre Madrid y Orlando. La nueva conexión operará con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo) y ofrecerá más de 46.000 asientos durante esta temporada de invierno.

Es la primera vez que Iberia vuela de forma directa a Orlando, y se convierte en la única aerolínea que conecta España con esta ciudad sin escalas.

Avión de Iberia hacia Orlando | Iberia

El vuelo inaugural despegó el domingo a las 11:30 desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y aterrizó en Orlando sobre las 16:45 hora local con 272 pasajeros a bordo.

A su llegada a la Terminal 4 Satélite del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los clientes de Iberia fueron recibidos con varias sorpresas, como un gran arco de Walt Disney World instalado en la puerta de embarque, que invitaba a los viajeros a comenzar su vuelo directo hacia la magia. Dentro del avión, también se incluyeron pequeños detalles, como un kit de entretenimiento especialmente pensado para los más pequeños.

Arco de Walt Disney World en el aeropuerto de Orlando | Iberia

Orlando es mundialmente conocido por albergar el parque temático más grande del mundo: Walt Disney World que cuenta con cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, una zona exclusiva de compras y restauración, más de 20 hoteles temáticos, un gran centro deportivo de ESPN y tres campos de golf.

Actualmente, el resort atraviesa el crecimiento más significativo de las últimas dos décadas, con nuevas atracciones, como TRON Lightcycle/Run o Tiana's Bayou Adventure en el parque Magic Kingdom, y nuevas tierras como Star Wars: Galaxy’s Edge® en los Disney Hollywood Studios. Todas estas novedades sorprenden a los millones de visitantes, de todas las edades, que cada año cruzan sus puertas.