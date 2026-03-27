Vuelve la pasarela colgante a 60 metros de altura de la Torre Eiffel de Paris: Precios, horarios y más

París suma un nuevo atractivo para los amantes de las emociones fuertes. La Torre Eiffel ha reabierto su espectacular pasarela colgante, una estructura suspendida a unos 60 metros del suelo que permite a los visitantes caminar literalmente "en el aire" entre dos de sus pilares.

Bautizada como "El vértigo de la Torre", esta pasarela tiene unos 40 metros de longitud y está completamente protegida con malla metálica, lo que garantiza la seguridad sin restar sensación de altura.

Cómo es la experiencia

El recorrido se sitúa en la primera planta del monumento, a unos 57 metros de altura, y está diseñado para ofrecer una perspectiva diferente de la ciudad. Solo pueden acceder unas pocas personas a la vez, lo que hace que la experiencia sea más exclusiva y controlada.

Además, para cruzarla es necesario reservar una franja horaria en el propio recinto escaneando un código QR, con turnos cada pocos minutos y grupos reducidos.

Precios: ¿cuánto cuesta?

La pasarela en sí es gratuita, pero solo está disponible para quienes ya tengan entrada a la Torre Eiffel.

El precio de acceso al monumento varía según el tipo de visita:

Desde unos 14,80 euros si se sube por escaleras

Hasta 36,70 euros para acceder a la cima en ascensor

Horarios y fechas

Estará abierta del 17 de marzo al 3 de mayo de 2026, de 11:00 a 18:00 los lunes, martes y jueves, y de 11:00 a 20:00 los miércoles, viernes, sábados y domingos, y durante las vacaciones escolares francesas.

El 21 de marzo de 2026, cierre excepcional a las 15:30.

Eso sí, puede variar según la meteorología o la afluencia de visitantes.

Normas y recomendaciones

Por motivos de seguridad, existen algunas restricciones: no se permite acceder con carritos, maletas, comida, bebidas ni tacones altos.

Además, se recomienda reservar con antelación la entrada a la Torre Eiffel, ya que es uno de los monumentos más visitados del mundo y suele colgar el cartel de completo con frecuencia.