Ni la Torre Eiffel ni el Arco del Triunfo: Este es el monumento más visitado de Francia

Con la llegada de la Navidad a París, la ciudad parece sacada de un cuento invernal, llena de sensibilidad y magia. Este ambiente se vive tanto en la capital como en Disneyland París, con la apertura de World of Frozen. Pero la ciudad no se queda atrás y se transforma con la nieve cubriendo monumentos emblemáticos como el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y la catedral de Notre Dame, esta última el monumento más visitado de la ciudad.

Francia es uno de los países más visitados del mundo y el turismo juega un papel clave en su economía y en su identidad cultural. Cada año, millones de viajeros llegan atraídos por su patrimonio histórico, su gastronomía, sus paisajes y, sobre todo, por ciudades como París, que concentra algunos de los monumentos más reconocidos del planeta. La capital francesa es un auténtico escaparate cultural donde conviven museos, iglesias, avenidas históricas y símbolos universales.

Cuando se piensa en París, el primer monumento que suele venir a la mente es la Torre Eiffel, icono indiscutible de la ciudad y una de las estructuras más fotografiadas del mundo. Sin embargo, contra lo que muchos imaginan, no es el monumento más visitado de la capital francesa. Ese puesto lo ocupa la Catedral de Notre Dame, que antes del incendio de 2019 recibía alrededor de 11 millones de visitantes al año, superando incluso a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre en número de accesos.

Situada en la Île de la Cité, en pleno corazón de París, Notre Dame es una obra maestra del gótico francés y uno de los edificios religiosos más importantes de Europa. Su valor no es solo arquitectónico, sino también histórico y simbólico, ya que ha sido testigo de siglos de historia francesa, coronaciones, revoluciones y grandes acontecimientos nacionales.

El enorme flujo de visitantes se explica por su acceso gratuito, su ubicación privilegiada y su relevancia cultural y espiritual. Aunque la Torre Eiffel siga siendo el símbolo visual de París, Notre Dame ha sido durante años el monumento más visitado, demostrando que el patrimonio histórico y religioso sigue teniendo un peso fundamental en el turismo francés.

Con su reapertura progresiva tras la restauración, la catedral vuelve a situarse como uno de los grandes focos turísticos de Francia y de Europa.