La ciudad de Estonia donde se ha grabado Zeta, la película de Mario Casas

Si hay algo que nos gusta en Viajestic es seguir las localizaciones de las series y películas más famosas del momento, como es el caso de Outlander, la ficción de Sam Heughan y Caitriona. Pero... ¿sabías que la película Zeta se rodó en Estonia?

Zeta, la nueva película de suspense protagonizada por Mario Casas, se rodó en la bella capital de Estonia y la convirtió en uno de los escenarios de la cinta de acción. En el largometraje, el reconocido actor encarna a un agente de inteligencia que debe viajar a Tallin para investigar la desaparición de uno de sus compañeros de profesión, adentrándose en la atmósfera medieval y tranquila de la ciudad.

El recorrido del espía en el país estonio comienza en el corazón de la Tallin, aventurándose en el casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y pasando entre edificios de tejados rojos y monumentos icónicos. Más adelante, una persecución en coche tiene lugar entre las calles adoquinadas, atravesando pasadizos como la Puerta del Monasterio (Kloostrivärav), uno de los accesos más pintorescos de la muralla.

Otros puntos, como las callejuelas adyacentes a la Plaza del Ayuntamiento o uno de sus acogedores bares acompañan al protagonista a lo largo de su investigación. Estos lugares muestran la cara más cosmopolita de la ciudad, y fuera de la pantalla son una parada indispensable para descubrir la gastronomía local y la animada vida nocturna estonia, tomando una cerveza (tal y como hace el personaje de Mario Casas) en uno de los establecimientos que la producen artesanalmente, como Põhjala.

Por otra parte, los espectadores también consiguen ver en algunas de las escenas el lado residencial de la capital: calmados barrios de arquitectura tradicional, situados a las afueras y rodeados de naturaleza invernal. A pocos kilómetros de esta ciudad se encuentran parques nacionales como el de Lahemaa, donde puede hacerse caminatas por entornos tan hermosos como el sendero de Viru.

Esta no es la primera producción internacional que elige Tallin como telón de fondo de la acción. Tenet, de Christopher Nolan, también se rodó en las calles de la ciudad, mientras que la película de culto La Zona, de Andrei Tarkovski, encontró su escenario ideal en uno de los complejos industriales que ahora forman parte del moderno barrio de Rotermann.