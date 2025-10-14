El cartel de Castilla-La Mancha que se ha hecho viral en TikTok: "Invita poco a volver"

Seguro que más de una vez has cruzado la frontera de Castilla-La Mancha cuando viajabas desde Madrid o te diriges a veranear a lugares como la Comunidad Valenciana. Y es que aunque esta región cuenta con pueblos maravillosos, como es el caso de Trillo (conocido por sus cascadas), lo cierto es que parece que sus carteles de despedida "cojean" un poco.

En las tierras de Don Quijote y de los paisaje de colores ocres y amarillos, @elarquitectodetiktok ha publicado un vídeo en TikTok que es todo un ejemplo de como no despedirse de aquellos que deciden visitar las tierras de Castilla La-Mancha.

"Solo hay una cosa peor que equivocarse y es insistir en el error. Si ya era horrible el cartel de bienvenida ahora nos deleitan con esta despedida. Un cartel en color doble K que tiene la misma alegría que un funeral", expone el arquitecto sin rodeos.

Además, los logotipos institucionales, colocados en miniatura, apenas se distinguen. En conjunto resulta un diseño poco emocional y que invita poco a volver.

El experto también señala la problemática con las señalizaciones de los pueblos, como por ejemplo, Layos, donde dan mas información del lugar con código QR, al que es imposible acceder sin pararse del coche. Irónico, ya que se trata de una señal en la carretera.

Destacan comentarios de algunos usuarios quejándose del mal diseño, que la señal no se podría ni denominar fea, si no, anodino, sin poca gracia. Sin embargo, aunque esta señal no invite mucho a regresar por Castilla-La Mancha, lo cierto es que nosotros sí que te recomendamos volver a la tierra de los molinos, a la tierra del vino, a la tierra del queso manchego... Porque cada una de las regiones de nuestro país, son únicas.