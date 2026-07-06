Verano Joven 2026: Ouigo amplía al 60% de descuento y añade un extra para viajes en otoño

Ya puedes utilizar el Verano Joven 2026 y Ouigo ha decido ampliar los descuentos para que puedas viajar de forma mucho más barata durante estas vacaciones. Cómo bien sabrás, desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, los jóvenes entre 28 y 30 años con nacionalidad española o residencia legal en España pueden utilizar este descuento en tren y autobús.

A continuación te contamos cómo son los descuentos y la ampliación de Ouigo:

¿Qué descuentos ofrece el Verano Joven 2026?

El programa contempla descuentos en distintos medios de transporte, entre ellos:

90% de descuento en los servicios de autobús regular de competencia estatal.

90% de descuento en los trenes de media distancia convencional y ancho métrico.

50% de descuento en los servicios Avant.

50% de descuento en trenes de larga distancia y alta velocidad, con un límite máximo de 30 euros por billete.

50% de descuento en el pase Interrail Global Flexible comercializado a través de Renfe.

El descuento ampliado de Ouigo

Si cumples las condiciones del programa Verano Joven del programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, antes de ese descuento, Ouigo te aplicará automáticamente al precio base de tu billete un descuento del 10% con un máximo de 30€ por billete.

Además, con efectuar una reserva Ouigo con el descuento del programa Verano Joven del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, tendrás acceso a un vale de descuento del 50% para tus siguientes compras.

Por cada trayecto al que haya aplicado el descuento Verano Joven, se generará un vale de descuento del 50% para viajar entre el 1 de octubre y el 3 de diciembre de 2026, ambos inclusive, a cualquier destino Ouigo. Solo se asignará un vale por trayecto, independientemente del número de pasajeros incluidos en la reserva. Es decir, a pesar de que hayan varios viajeros en una misma reserva, solo se asignará un vale por el trayecto de ida, y, en su caso, un vale por el trayecto de vuelta, que serán asociados al correo electrónico del comprador.