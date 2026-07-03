Castilla-La Mancha declara 11 nuevos Municipios Turísticos: estas son las localidades

Castilla-La Mancha es una región que guarda auténticos tesoros turísticos para visitar, al menos, una vez en la vida. Como es el caso de Mota del Cuervo, un pueblo de Cuenca conocido como "el balcón de La Mancha" y que tiene 7 molinos de viento

Ahora, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha declarado oficialmente 'Municipio Turístico' a 11 localidades de la región.

Castillo de Molina de Aragón | iStock

A través de sendas publicaciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes, recogidas por Europa Press, los municipios de Corduente, Molina de Aragón, Brihuega, Jadraque, Hita y Abarcón, en la provincia de Guadalajara; Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en la de Ciudad Real; Alarcón, en Cuenca, y Alcaráz, en la provincia de Albacete, son reconocidos con esta categoría.

Almagro, en Ciudad Real | iStock

Para dicha declaración se deben de tener en cuenta las actuaciones en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida, y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo.

Con esta declaración, anunciada el pasado mes de junio por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la red de 'Municipios Turísticos' de Castilla-La Mancha alcanza las 27 localidades.