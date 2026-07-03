Qué ver en Washington D.C. durante la celebración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

El próximo 4 de julio Estados Unidos conmemorará el 250 aniversario de su Independencia, una efeméride histórica que marcará la agenda cultural y turística del país durante todo el año. Bajo el programa America250, ciudades de todo el territorio acogerán exposiciones, eventos y actividades especiales, aunque pocas tienen un simbolismo tan profundo como Washington D.C., epicentro político e institucional de la nación.

La capital estadounidense recibe cada año millones de visitantes atraídos por sus monumentos, museos y edificios gubernamentales. En 2026, además, el aniversario ofrece una oportunidad única para recorrer los escenarios donde se construyó buena parte de la historia de Estados Unidos.

Del Capitolio a la Casa Blanca: el corazón político del país

Cualquier visita a Washington comienza en el National Mall, la gran avenida monumental que conecta algunos de los iconos más reconocibles de Estados Unidos. En sus alrededores se encuentran el Capitolio, sede del poder legislativo; la Casa Blanca, residencia oficial del presidente; y el Monumento a Washington, el gran obelisco dedicado al primer presidente del país.

Casa Blanca | Civitatis

Este eje monumental permite comprender la dimensión histórica y política de la nación a través de algunos de los espacios más fotografiados y visitados del mundo. Una de las mejores formas de descubrir este conjunto monumental es a través de una visita guiada por Washington D.C., que permite comprender el contexto histórico de cada enclave y recorrer cómodamente los principales puntos de interés de la capital.

¿Qué museos merece la pena visitar en Washington?

Washington alberga algunos de los museos más importantes de Estados Unidos. Destacan el Museo Nacional de Historia Americana, donde se conserva una de las primeras banderas del país; el Museo Nacional del Aire y el Espacio, dedicado a la aviación y la exploración espacial; y el Museo Nacional de Historia Natural, uno de los más visitados del mundo.

Arlington Memorial | Civitatis

Para los viajeros interesados en profundizar en la historia reciente del país, también resulta especialmente recomendable la visita guiada por el Cementerio Nacional de Arlington y los memoriales de Washington, donde descansan figuras clave de la historia estadounidense, incluido el presidente John F. Kennedy.

¿Cuántos días se necesitan para visitar Washington?

La mayoría de viajeros dedica entre dos y tres días a descubrir los principales atractivos de la capital estadounidense. Este tiempo permite visitar los monumentos más emblemáticos, recorrer los museos más importantes y explorar barrios históricos como Georgetown o zonas renovadas como The Wharf.

Puente Georgetown University Washington DC | Civitatis

Quienes dispongan de más tiempo pueden completar la experiencia con una excursión privada a Alexandria y Mount Vernon, la histórica residencia de George Washington, situada a las afueras de la ciudad y considerada uno de los lugares más relevantes para comprender los orígenes de la nación estadounidense.

Más allá de los monumentos

Aunque la historia está presente en cada rincón, Washington también muestra una faceta contemporánea a través de barrios como Georgetown, conocido por sus calles adoquinadas, sus casas históricas y su ambiente universitario, o The Wharf, una renovada zona portuaria que se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos y culturales más dinámicos de la ciudad.

Obelisco Washington D.C. | Civitatis

Para quienes deseen contemplar la ciudad desde otra perspectiva, los cruceros por el río Potomac ofrecen algunas de las mejores vistas panorámicas del perfil monumental de Washington, especialmente al atardecer.