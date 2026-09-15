Los aeropuertos más estresantes de España: este es el peor para los viajeros

Volar es, para millones de españoles, una rutina cada vez más habitual. Pero no todos los aeropuertos lo ponen igual de fácil. Retrasos, cancelaciones o la simple logística para llegar de nuestro hogar a la puerta de embarque puede llegar a ser muy tedioso dependiendo de la zona en la que residamos.

La web de viajes baratos Holidayguru ha elaborado un ránking que pone cifras a una sensación muy extendida: hay aeropuertos que agotan la paciencia mucho más que otros.

Pasajeros en el aeropuerto de Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat encabeza la clasificación. Su combinación de alta tasa de cancelaciones (la más elevada de todo el análisis), retrasos frecuentes y un parking entre los más caros de la red de Aena lo convierten en el aeropuerto donde más factores de fricción se acumulan para el viajero.

Alicante sorprende en la segunda posición, penalizado sobre todo por ser el aeropuerto más alejado del centro de su ciudad de referencia entre los analizados, junto con un parking cuyo precio no ayuda a dar tranquilidad al viajero que lo único que quiere es llegar a casa cuanto antes después de sus vacaciones.

Aviones en el aeropuerto | iStock

Bilbao, Tenerife Sur y Santiago de Compostela completan el top 5, mientras que los aeropuertos más ‘tranquilos’ para el viajero de los analizados coinciden con aeródromos menos congestionados como son Vigo, Santander y Fuerteventura, todos ellos con tarifas de parking contenidas y una incidencia de retrasos y cancelaciones sensiblemente inferior a la media.

Listado y puntuación (máx 100 puntos)

1. Barcelona-El Prat (73.66 puntos)

2. Alicante-Elche (62,98 puntos)

3. Bilbao (51,82 puntos)

4. Tenerife Sur (50,98 puntos)

5. Santiago de Compostela (47,74 puntos)

6. Palma de Mallorca (47,68 puntos)

7. Málaga-Costa del Sol (43,72 puntos)

8. Sevilla (39,70 puntos)

9. Valencia (39,64 puntos)

10. Madrid-Barajas (38,50 puntos)

11. Gran Canaria (35,08 puntos)

12. Zaragoza (34,60 puntos)

13. Fuerteventura (29,80 puntos)

14. Santander (29,14 puntos)

15. Vigo (17,50 puntos)

16. Asturias (11,68 puntos)

El estudio pondera cuatro indicadores: índice de retrasos y cancelaciones en los últimos 30 días, coste diario del aparcamiento de la red de AENA (día entre semana con reserva y pago anticipado) y distancia del aeropuerto al centro de la ciudad (en el caso de Asturias se toma Avilés como punto de referencia).

Los indicadores se normalizan a una escala común de 1 a 25 puntos, donde 25 representa el valor más desfavorable para el pasajero (mayor retraso, mayor cancelación, mayor distancia o mayor precio) y 1 el más favorable. La suma de las cuatro puntuaciones determina la posición final de cada aeropuerto en el ranking.