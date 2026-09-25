La Línea 6 de Metro cierra un tramo este fin de semana: así funcionarán los autobuses gratuitos

Madrid sigue avanzando en la transformación de su transporte público, y esta vez le toca el turno a la Línea 6 de Metro, conocida como la Circular.

Metro de Madrid | iStock

Cortes programados hasta final de año

Durante varios fines de semana, y hasta finales de 2026, se pondrá en marcha un programa de pruebas de seguridad necesario para completar la automatización de la línea.

Para validar correctamente los nuevos sistemas, será necesario interrumpir la circulación en periodos continuados de 48 horas, en distintos tramos.

Las primeras actuaciones arrancan este mismo fin de semana, entre el 26 y 27 de septiembre, y se repetirán entre el 3 y 4 de octubre.

Qué tramo se ve afectado

El corte afectará al recorrido entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa.

Ambas estaciones (Cuatro Caminos y Lucero) permanecerán abiertas y funcionarán como cabeceras provisionales del resto de la línea durante estos días.

Autobuses gratuitos como alternativa

Mientras dure el corte, Metro de Madrid pondrá en marcha un servicio especial y gratuito de autobuses que cubrirá en superficie el recorrido afectado.

Parada de autobús en Madrid | iStock

Para qué sirven estas pruebas

El objetivo es verificar, en condiciones controladas, el funcionamiento y la integración de los distintos elementos que harán posible el servicio automático de los trenes.

Los ensayos se realizarán con dos de los nuevos trenes automáticos, que circularán por el tramo cerrado tanto a baja como a alta velocidad, para comprobar su comportamiento en distintas condiciones de operación.

Más capacidad para la línea con más viajeros

Una vez completada la automatización, la capacidad de transporte de la Línea 6 podrá pasar de los actuales 400.000 viajeros diarios a 730.000.

Este aumento permitirá atender el crecimiento previsto de la demanda en uno de los principales ejes de movilidad de la capital.