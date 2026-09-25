Día Mundial del Turismo 2026: por qué se celebra el 27 de septiembre y cuál es su origen

Viajar nos permite descubrir lugares nuevos, conocer otras culturas, probar gastronomías diferentes y acercarnos a formas de vida distintas a la nuestra. Pero el turismo es también uno de los grandes sectores económicos a escala internacional y proporciona empleo y medios de vida a millones de personas. Por todo ello, cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una jornada que en 2026 cumple 46 años desde su primera celebración.

¿Por qué el Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre?

La elección de esta fecha no es casualidad. El 27 de septiembre de 1970 se adoptaron los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, un acontecimiento clave para el desarrollo del organismo que actualmente conocemos como ONU Turismo. Diez años después, en 1980, comenzó a celebrarse oficialmente el Día Mundial del Turismo.

buscando destinos en un mapa para viajar | iStock

Desde entonces, el 27 de septiembre se ha convertido en una fecha para concienciar sobre la importancia del turismo y su valor social, cultural y económico. A lo largo de sus diferentes ediciones, la jornada ha abordado cuestiones como la sostenibilidad, la accesibilidad, el empleo, la transformación digital, el patrimonio o la relación entre turismo y paz.

¿Cuál es el objetivo del Día Mundial del Turismo?

Más allá de celebrar el placer de viajar, esta jornada pretende poner sobre la mesa la capacidad que tiene el turismo para transformar los destinos. Bien gestionado, el sector puede favorecer la creación de empleo, generar oportunidades económicas para las comunidades locales y contribuir a conservar el patrimonio cultural y natural.

De hecho, Naciones Unidas destaca el papel del turismo dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente por su relación con objetivos vinculados al trabajo y el crecimiento económico, el consumo y la producción responsables y la conservación de los ecosistemas marinos.

Viajar en coche | iStock

Día Mundial del Turismo 2026

Este domingo 27 de septiembre de 2026, el Día Mundial del Turismo vuelve a poner el foco sobre la manera en la que viajamos y el impacto que nuestras decisiones pueden tener sobre los lugares que visitamos. ONU Turismo sitúa este año el énfasis en el turismo y la transformación sostenible, destacando la necesidad de orientar el desarrollo del sector hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una fecha que sirve para recordar que viajar es mucho más que desplazarse de un lugar a otro: también significa descubrir culturas, generar oportunidades en los destinos y aprender a disfrutar del patrimonio natural y cultural procurando que pueda seguir siendo disfrutado por las próximas generaciones.