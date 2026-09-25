Vivir gratis en Islandia, uno de los países más caros de Europa, a cambio de trabajar en una casa de huéspedes

Lo primero que uno pensaría al escuchar que se puede vivir gratis en Islandia es que se trata de una broma. Es uno de los países más caros de Europa, donde una noche de hotel puede superar los 100 euros. Sin embargo, una oferta publicada en una plataforma de voluntariado plantea justo eso: alojamiento y comida sin coste a cambio de trabajo.

Reikiavik | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En qué consiste la oferta

El anuncio está publicado en Worldpackers, una de las plataformas de intercambio de trabajo por alojamiento más usadas por mochileros y viajeros de larga estancia.

Tiene una valoración de 5,0 sobre 5. Está pensado para quien disfruta de la hospitalidad y del trabajo en equipo.

Las tareas giran en torno al mantenimiento general del alojamiento:

Limpieza y jardinería.

Pequeñas reparaciones.

Ayuda con las camas y tareas nocturnas.

Apoyo con la gestión de reservas y pagos.

El puesto pide dedicar 32 horas semanales a la casa de huéspedes, con dos días libres para descansar o explorar el entorno.

A cambio, el anfitrión garantiza desayuno, comida y cena todos los días, además de una cama en una habitación compartida con el resto del equipo de voluntarios. La convivencia con otros viajeros es parte de la experiencia, sobre todo en temporada alta.

Por qué vivir gratis en Islandia tiene sentido

Un apartamento de una habitación en Reikiavik puede rondar las 220.000 coronas islandesas al mes (unos 1.450 euros), y una comida sencilla en un restaurante económico no baja de los 25 euros. El ahorro para quien accede a esta plaza es considerable.

El paquete de beneficios incluye también lavandería gratuita, uso libre de una cocina equipada e internet de alta velocidad, ideal para quienes quieran teletrabajar durante la estancia.

El anfitrión pide un nivel de inglés intermedio, y admite tanto a voluntarios solos como a parejas o dúos de amigos.

Cómo inscribirse

Para optar a esta plaza hay que registrarse en Worldpackers y solicitar el puesto directamente desde el anuncio. El registro es gratuito, aunque contactar con los anfitriones requiere una membresía verificada, con un coste aproximado de 49 euros al año (con descuentos frecuentes para nuevos usuarios).

El anuncio deja claro qué queda fuera del trato: vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visado corren por cuenta del voluntario. Islandia forma parte del espacio Schengen, así que quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán comprobar si necesitan visado según la duración de la estancia.