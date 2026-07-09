Los días más baratos de julio y agosto para viajar este verano 2026

Casi la mitad de los españoles no puede elegir libremente cuándo viajar este verano. Sin embargo, tener las fechas condicionadas no significa resignarse a pagar de más. Eso es lo que demuestra el informe Smart Summer 2026 de Skyscanner, especialmente diseñado para ayudar a quienes deben adaptarse a calendarios escolares, laborales o compromisos familiares.

Según el estudio, el 48% de los españoles tiene las fechas de verano fijas o muy condicionadas por el calendario escolar, los permisos laborales o compromisos familiares. Las consecuencias son reales: el 47% admite que siempre o a menudo termina comprometiendo su experiencia vacacional por esta razón, y el 28% reconoce acabar pagando más de lo que querría por vuelos y alojamiento.

El problema no es tener las fechas fijas. El problema es no saber cuándo ni cómo buscar. De hecho, el 22% de los españoles reconoce no saber en qué momento del verano los vuelos son más baratos.

Tres ventanas de oportunidad para lo que queda de verano

Días más baratos para volar según Skyscanner | Skyscanner

Los datos de Skyscanner muestran que, aun con el verano avanzado, quedan momentos inteligentes para volar. La semana del 13 de julio es la más barata de lo que resta, con un precio medio de 289,4€ desde España y la del 20 de julio (333,8€) también se mantiene por debajo de la media. A partir del 27 de julio, los precios se más que doblan, alcanzando los 631,3€. La siguiente oportunidad no llega hasta el 24 de agosto, con una media de 383€.

Dentro de cada semana, el jueves es el día más barato para salir.

El ahorro real: lo que marca la diferencia es el destino y la semana

Para los destinos más deseados del verano, elegir la semana óptima puede suponer cientos de euros de diferencia, especialmente en los viajes de largo radio: