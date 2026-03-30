Semana Santa 2026: comunidades donde es festivo el Jueves Santo en España

Ahora que ya estamos inmersos en Semana Santa son muchas las personas que están esperando a los festivos para disfrutar de unos días de descanso y, si lo tienen organizado, un buen viaje. Recientemente te contábamos dónde se celebra el Lunes de Pascua en España pero... ¿qué ocurre con el Jueves Santo?

El calendario laboral de Semana Santa en España varía según la comunidad autónoma, especialmente en lo que respecta al Jueves Santo, que en 2026 se celebra el 2 de abril. A diferencia del Viernes Santo, que es festivo en todo el país, este día no laborable es sustituible, lo que hace que no se celebre por igual en todo el territorio.

Calendario de abril de 2026 | iStock

En 2026, el Jueves Santo será festivo en la mayoría de comunidades autónomas. En concreto, se disfrutará como día no laborable en:

Andalucía

Aragón

Asturias

Islas Baleares

Islas Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Extremadura

Galicia

Región de Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta

Melilla

Gracias a esto, gran parte de los españoles podrán disfrutar de un puente largo de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo, uno de los periodos más aprovechados del año para viajar o hacer escapadas.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en todas las regiones. Hay comunidades que optan por trasladar ese festivo al Lunes de Pascua, lo que cambia el calendario de descanso y alarga el puente por otros días.

En definitiva, saber dónde es festivo el Jueves Santo en 2026 es clave para organizar vacaciones o escapadas, ya que el calendario puede variar significativamente dependiendo de la comunidad autónoma.