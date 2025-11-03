El pequeño pueblo del sur de Francia donde vivió Molière: Cuenta con una huella cultural muy profunda

La riqueza cultural, la arquitectura y las calles empedradas hacen de los pueblos de Francia lugares espectaculares para visitar y sumergirse en la historia que guardan. Para quienes se interesan por el teatro francés y la cultura, un destino ideal es Pézenas, en el sur de Francia.

Esta comuna está situada en la región de Occitania, en una llanura salpicada por viñedos que tiñen el paisaje de tonos morados y rojos, creando una imagen digna de una pintura. Además, su ubicación es privilegiada, ya que combina la cercanía a la costa con los bellos parajes del interior.

Gracias a que su casco histórico fue declarado sector protegido en 1965, Pézenas mantiene una conservación excelente de su patrimonio. Cuenta con 118 edificios históricos, un número destacado teniendo en cuenta que la población no supera los 8.000 habitantes. Muchos de ellos, catalogados como monumentos históricos, han sido preservados cuidadosamente a lo largo de los años.

En el centro antiguo se pueden visitar importantes construcciones como el Hôtel Privet, palacetes, el Hôtel Lacoste y el Hôtel de Carrion-Nizas. La Église Saint-Jean, ubicada en el corazón del casco antiguo y rodeada de calles estrechas y plazas, y la Église Saint-Jean-de-Bébian son otros de los lugares imprescindibles. Todo esto se puede recorrer fácilmente a pie, ya que el casco histórico es compacto y permite disfrutar de un paseo tranquilo.

Otro de los grandes atractivos de Pézenas es su vínculo con el dramaturgo francés Molière, uno de los referentes del teatro clásico. Especializado en comedia, Molière destacaba por su habilidad para retratar las debilidades humanas con humor y sátira, algo que sigue fascinando a los lectores y espectadores hoy en día.

Su paso por Pézenas dejó una huella cultural profunda, que se mantiene viva en las calles mediante esculturas, placas y rutas turísticas, así como en los centros culturales que organizan teatros y festivales en su honor.

Además de su patrimonio histórico y cultural, Pézenas ofrece otros atractivos, como tiendas de antigüedades que atraen a coleccionistas y amantes del arte, y una gastronomía local destacada, con vinos de denominación de origen y productos emblemáticos como el Petit pâté de Pézenas.