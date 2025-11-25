Todas las ofertas del Black Friday 2025 para comprar vuelos baratos

El Black Friday 2025 ya está aquí y son muchas las aerolíneas que han decidido publicar descuentos y ofertas para que puedas comprar vuelos baratos y así ahorrarte algo de dinero en tus próximos viajes. A continuación te contamos algunas de ellas:

Iberia

Iberia ha lanzado su campaña de ofertas del Black Friday con billetes que van desde los 21 euros por trayecto, una promoción que estará desde el lunes hasta el domingo 30 de noviembre. Con estos billetes se podrá volar entre el 8 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Avión de Iberia volando | iStock

Algunas de las ofertas más destacadas son viajes a España desde 21 euros, a Europa desde 25 euros, a Estados Unidos desde 185 euros y a Latinoamérica desde 227 euros.

Iberia Express

Iberia Express | iStock

La aerolínea Iberia Express ha lanzado su promoción con vuelos desde 23 euros. Estará disponible hasta el 1 de diciembre y con la que puedes viajar desde el 18 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2026. Algunas de las ofertas más destacadas son Gran Canaria desde 24 euros por trayecto, Tenerife desde 28 euros, Mallorca desde 17 euros o Ibiza desde 18 euros.

Vueling

Por su parte, Vueling cuenta por el Black Friday con vuelos con hasta un 30% de descuento a más de 90 destinos. La promoción estará disponible hasta el domingo 30 de noviembre para volar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Avión de la aerolínea Vueling | iStock

Además, los pasajeros podrán aprovechar la Black Week de Vueling, con descuentos de hasta el 70 % en productos disponibles a bordo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias.

Air Europa

Avión de Air Europa | iStock

Air Europa todavía no ha especificado las fechas de su Black Friday pero si que anuncia que ofrece un 25% de descuento, a destinos como Mallorca, Granada, Barcelona o Valencia y a nivel internacional a Oporto, Lisboa, París, Londres o Milán.

Ryanair

Ryanair, por la Cyber Week, ofrece descuentos del 15% (Excluidas las tasas de maleta de cabina de 10kg) y tienes que reservar antes del 26 de noviembre y viajar entre el 1 de diciembre del 2025 y el 31 de enero de 2026. La oferta no incluye viajes durante el período de Navidad (del 18 de diciembre del 2025 al 4 de enero del 2026). Las ofertas más destacadas son Rabat desde 17,49 euros, Manchester desde 24,99 euros o Dublín desde 28,84 euros.