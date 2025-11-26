Todos los descuentos en trenes por el Black Friday 2025: Así puedes comprar billetes baratos

El Black Friday ya está aquí y como en Viajestic nos encanta informarte de todos los descuentos para comprar billetes baratos, como hemos hecho con las ofertas de las aerolíneas, te dejamos una recopilación de todo lo que ofrecen las compañías ferroviarias para que tu próximo viaje en tren no te cueste un ojo de la cara.

Renfe

Trenes de AVE de Renfe | iStock

En Renfe puedes encontrar billetes desde 7 euros y comprarlos hasta el 30 de noviembre. Además, están disponibles para viajes a partir del 8 de enero. Algunas de las ofertas más jugosas son Madrid - Sevilla desde 19 euros o Madrid - Algeciras desde 25 euros.

Ouigo

Tren de Ouigo | Ouigo

En Ouigo por cada billete que compres para viajar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 te dan un vale del 50% de descuento para tu próximo viaje entre el 8 de enero y el 28 de febrero de 2026.

Iryo

Trenes Iryo | Página web de Iryo

En Iryo no especifican los descuentos por el Black Friday, pero informan de que hasta el 30 de noviembre podrás disfrutar de los mejores precios en las rutas con destino Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga o Alicante.