Vuelve la feria de las famosas palmeritas de chocolate de un pueblo de Madrid: Morata de Tajuña

En Madrid ya son muchos los dulces típicos que disfrutamos en diversas ocasiones, como los churros cuando hace frío, las rosquillas tradicionales en San Isidro, la Corona de la Almudena, típica en el día de la patrona de Madrid, o las palmeras de hojaldre con chocolate de Morata de Tajuña.

Esta localidad madrileña celebra un año más una nueva edición de su famosa Feria de la Palmerita, un dulce que se originó a finales de los años 50 en panaderías locales y que hoy se ha convertido en todo un símbolo del lugar. Este postre forma parte del patrimonio inmaterial, ya que también ha reinventado la economía del pueblo y le ha dado una identidad propia.

Desde 2017 se celebra esta fiesta para conmemorar las palmeritas, atrayendo a habitantes de Madrid y de localidades cercanas. Las calles se llenan de gente probando este dulce tan característico en los obradores, acompañado de otras actividades culturales propias de la festividad. Habrá pasacalles, conciertos de tango y jazz, mercado artesanal y castillos hinchables para disfrutar con la familia y los amigos.

Este año la feria tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre, donde podrás degustar este delicioso postre. Los obradores participantes son:

Pastelería de la Torre, La Dulcería, Paco-Pan, Panadería Conejo, Pastelería Real, Panificadora Morateña, Obrador El Carmen.

Los horarios de la feria son: Sábado, 13 de diciembre: de 10:00 a 17:00 y Domingo, 14 de diciembre: de 10:00 a 15:00.