El pueblo más bonito del mundo para visitar en Navidad: montañas nevadas y un lago de cuento

Austria es un país que destaca en muchos aspectos por su belleza arquitectónica y su espectacular naturaleza, con lugares como Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del planeta, o algunos de los pueblos más bonitos de Europa. Busques lo que busques, en este país seguro que lo encontrarás. Además, en invierno se transforma en un lugar aún más especial.

Hallstatt se ubica en la región de Salzkammergut, en pleno corazón de los Alpes austriacos, a orillas del lago Hallstättersee. Su historia está estrechamente ligada a la explotación de sal, un recurso que se extrae aquí desde la Edad de Bronce, en la que es considerada la mina de sal más antigua del mundo: Salzwelten Hallstatt.

Su ubicación junto al lago y rodeado de montañas crea un escenario de cuento, especialmente en invierno, cuando todo se cubre de blanco. Durante esta época, Hallstatt organiza actividades tradicionales, un pequeño pero encantador mercado de Navidad, el desfile de los Krampus (las temibles criaturas que acompañan a San Nicolás) y muy cerca, el espectacular mercado navideño de montaña de Gosau.

Que ver en Hallstatt

Si lo visitas en invierno, además de disfrutar de estas actividades, no puedes dejar de perderte por sus calles empedradas y su arquitectura tradicional, que inspiró a la película Frozen. Entre los lugares imprescindibles están: la Plaza Principal (Marktplatz), la Iglesia Parroquial Católica (Pfarrkirche) con construcciones del siglo XII, la Iglesia Kalvarienberg del siglo XVIII, la Iglesia Protestante del siglo XIX, el Osario Hallstätter Beinhaus con unos 1.200 cráneos decorados, las excavaciones arqueológicas que recorren 7.000 años de historia, la Torre de Rudolf, el mirador 5 Fingers, las cascadas Waldbachstrub y el lago Hallstättersee.