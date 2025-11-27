Granada obtiene por fin su primera estrella Michelin con el restaurante Faralá: Así es su propuesta gastronómica

Conseguir una estrella Michelin es una ardua tarea que requiere años de trabajo, pruebas y dedicación para ofrecer la mejor experiencia a los clientes. No se trata solo de comida y experimentación, esto lo saben muy bien los restaurantes, y queda reflejado en la gala de 2026 de la guía Michelin, en la que nadie se ha llevado las tres estrellas. También lo saben en Granada, una ciudad que hasta ahora no poseía ninguna.

El restaurante galardonado ha sido Faralá, situado en la calle Gomérez. Se trata de un restaurante andaluz exclusivo, con platos típicos de la tierra en versión gourmet y acompañado por las vistas de la bellísima Alhambra. Aquí, la cultura se entrelaza y se genera una experiencia única en la que todos los sentidos disfrutan.

Esta estrella Michelin no solo reconoce el mérito de este restaurante, sino que también abre el camino para que otros locales de la ciudad puedan ver sus propuestas creativas incluidas en esta selecta publicación anual de los mejores lugares donde comer. Esto supone un incentivo y una motivación tanto para los jóvenes como para los más veteranos de la hostelería granadina.

Enesta entrevista, la sumiller y jefa de sala Lidia Outeda afirmaba: "Por fin se otorga un reconocimiento al productazo que tenemos, porque en Granada hay mar, hay monte, hay huerta… Nosotros hemos abierto una brecha, pero aquí hay más restaurantes que merecen esta consideración. Esperamos que esta estrella sea solo la primera y que España y el mundo aprecien desde ahora mucho más nuestra calidad gastronómica".

El restaurante propone tres menús de degustación inspirados en Granada, considerados un viaje gastronómico por la provincia y basados principalmente en recetas tradicionales con un toque contemporáneo. Para completar el maridaje de estos menús, cuentan con el Quejío Wine Bar, cuyo propósito es transmitir emoción a través de vinos cuidadosamente seleccionados a partir de las mejores uvas.