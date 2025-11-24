TE LO CONTAMOS
Dónde es festivo en el puente de diciembre 2025 en España
El puente de diciembre ya casi está aquí y son muchas las personas que se están preguntando, ¿qué días son festivos este año? A continuación te lo explicamos y también te contamos qué destinos son los más famosos para viajar.
Aunque en el mes de noviembre hemos tenido varios festivos son muchas las personas que tienen la vista puesta en el último gran puente del año: el puente de diciembre. Pero... ¿qué días contempla el calendario laboral?
El puente de diciembre reúne dos fechas muy destacadas del año: El Día de la Constitución Española y el de la Inmaculada Concepción. Ambos días son festivos nacionales y son los últimos festivos que hay del año, sin contar los de Navidad.
Sin embargo, el día 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución Española,cae en sábado y al coincidir en fin de semana, este festivo no supone un día no laborable adicional para todas las personas que trabajan de lunes a viernes. Por lo tanto, al coincidir en sábado no se traslada a otro día.
Por su parte, el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes, así que ese día es festivo nacional y se aplica en todas las comunidades. De esta forma, aunque el viernes 5 sea laborable, son muchas las personas que disfrutarán de tres días libres en el próximo puente de diciembre 2025: Fin de semana del sábado 6 de diciembre y domingo 7 de diciembre y el festivo del lunes 8 de diciembre.
Así que como cada año, es uno de los puentes más jugosos para hacer una pequeña escapada o un viaje y algunos de los destinos más populares son Sevilla, Madrid, las Islas Canarias, Toledo o Málaga.
