El nuevo puente colgante del Caminito del Rey será el más largo de España: Todo lo que sabemos hasta ahora

La instalación del nuevo puente colgante del Caminito del Rey avanza con la utilización de un helicóptero, tirolinas de carga y de personal y otros tipos de trabajos verticales dentro del paraje natural para colocar la que será la infraestructura de este tipo más larga de toda España, con un total de 110 metros. El coste asciende a 1,5 millones de euros y se sufraga con fondos propios generados por el Caminito que se deben aplicar a mejoras, como establece el canon de la concesión.

Esta pasarela forma parte del proyecto de ampliación y de creación de un itinerario alternativo y una nueva vía de salida para mejorar la seguridad del recorrido en su parte final, justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro.

Recreación del puente colgante peatonal que se construirá en el Caminito del Rey | EFE / Diputación de Málaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha apuntado que "todas las actuaciones que se han acometido en el Caminito han tenido en cuenta el máximo respeto a este paraje natural", y ha incidido en que la seguridad siempre ha sido la prioridad a la hora de diseñar y acometer el trazado de las plataformas y de los senderos.

Los trabajos de instalación del puente se están realizando tras solventar las complicaciones que presenta el terreno debido a la existencia de diaclasas, ya que esta zona fue un fondo marino, lo que ha obligado a realizar perforaciones de ocho metros, así como a aumentar el uso de cemento inyectado.

En el otro lado, en la ladera, tras hacer un laborioso estudio geológico se ha identificado una zona de derrubios, de modo que se añadieron a los pilotes inicialmente previstos una profundidad de seis metros, además del empleo de más micropilotes e inyecciones ramificadas.

Caminito del Rey | Malopez 21 / Wikipedia Commons CC BY-SA 4.0

El nuevo puente colgante se completa con la creación de 300 metros de nuevo sendero, barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia, caseta de control, tratamiento silvícola, plantaciones e implantación de riego, entre otras cuestiones.

La pasarela, de 110 metros de longitud, estará a una altura máxima de 50 metros y tendrá una anchura libre de paso de 1,2 metros. El piso del puente será metálico (tramex) y las barandillas serán de cable de acero y malla. Pesará aproximadamente 17 toneladas y el total de la nueva estructura, unas 38 toneladas.

10 años del Caminito del Rey

Salado ha recordado que, en los diez años que han pasado desde la reapertura al público del Caminito del Rey, tres millones de personas han transitado por sus pasarelas y más de 140.000 han visitado el entorno aunque no llegaron a realizar el recorrido. Así que más de tres millones de personas se han movido por los municipios que forman parte del área de influencia del Caminito: Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís.

En esos municipios se ha cuadruplicado el número de establecimientos de alojamiento (como hoteles, apartamentos, casas rurales o campings), pasando de 210 a 893. Y el número de plazas para alojarse se ha duplicado, pasando de las 4.204 que había en 2015 a las 8.160 plazas actuales.

Además, desde la reapertura del Caminito tras su rehabilitación se han creado 685 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y su impacto económico sigue aumentando, hasta superar actualmente los 64 millones de euros anuales.