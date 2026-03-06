Cuándo es la floración de los cerezos en el Valle del Jerte en Cáceres

El Valle del Jerte de Cáceres no espera este año una floración temprana de los miles de cerezos que pueblan las laderas de esta comarca, que prevé vestirse de blanco en los últimos 10 días de marzo, siempre que las condiciones meteorológicas este mes de marzo sean estables y prevalezcan las temperaturas suave.

No obstante, si vuelve el tiempo inestable con bajada de temperatura, la floración se podría producir ya entrado el mes de abril, según informa la Mancomunidad del Valle del Jerte, que ya tiene completa la programación cultural para el Primavera y Cerezo en Flor, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que congrega cada año a miles de visitantes que no quieren perderse este espectáculo de la naturaleza.

Chica joven viendo los cerezos en flor en el Valle del Jerte | iStock

Este año, la esperada celebración se llevará a cabo del 20 de marzo al 3 de mayo, con una amplia y variada propuesta de actividades culturales, deportivas y gastronómicas diseñadas para todos los públicos.

La programación se organiza, un año más, en torno a tres bloques temáticos que marcan el ritmo de la naturaleza en el valle. En el 'Despertar del valle' se han organizado actividades del 20 al 26 de marzo, en un periodo inicial en el que se invita a los visitantes a disfrutar de diversas actividades al aire libre y eventos culturales que celebran la llegada de la primavera y el comienzo del ciclo natural en el Valle del Jerte.

El bloque central del 'Cerezo en flor' se celebrará del 27 de marzo al 12 de abril, como el momento cumbre para contemplar el espectáculo de la floración. El calendario incluye conciertos, exposiciones, mercados tradicionales y eventos que ponen en valor el patrimonio y la cultura de esta comarca cacereña.

Valle del Jerte, en Cáceres | iStock

Y 'Lluvia de pétalos' tendrá lugar del 13 de abril al 3 de mayo. Tras el esplendor de la floración, el valle se transforma con la caída de los pétalos, ofreciendo propuestas que celebran la renovación y la inigualable belleza natural de la región en esta fase final.

Cabe recordar que las actividades programadas están sujetas a posibles cambios y actualizaciones "para garantizar la mejor experiencia posible a todos los asistentes", informa la mancomunidad.

Para que se pueda consultar de forma regular todo lo relacionado con esta fiesta se tiene una página oficial con el calendario de actividades y donde también se puede hacer un seguimiento del estado de la floración.

Se trata de una herramienta fundamental para aquellos que deseen planificar su visita en función del desarrollo de los cerezos, ya que la información se actualiza de manera constante y puede consultarse en la página web oficial de turismo en el Valle del Jerte.