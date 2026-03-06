Metro de Madrid suspende el servicio en la Línea 3 entre Sol y Moncloa este fin de semana por obras

Metro de Madrid es uno de los transportes públicos más utilizados de la ciudad y en muchas ocasiones en Viajestic recogemos noticias de actualidad sobre las obras o incluso recomendaciones de viaje para los pasajeros.

Ahora, Metro de Madrid suspenderá temporalmente la circulación de trenes en la Línea 3 entre las estaciones de Sol y Moncloa con motivo de trabajos de mantenimiento y renovación de la infraestructura. La interrupción comenzará el viernes 6 de marzo y se prolongará hasta el domingo 8, periodo en el que el suburbano ejecutará actuaciones técnicas necesarias para mejorar la seguridad y fiabilidad del servicio.

Durante estos días, la compañía habilitará un servicio especial de autobuses gratuito que cubrirá el recorrido afectado, con el objetivo de minimizar las molestias a los viajeros. Además, los usuarios podrán utilizar las distintas alternativas de transporte público disponibles en la red de Metro y EMT para completar sus desplazamientos habituales.

Los trabajos previstos se centran en la renovación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, actuaciones que forman parte del plan continuo de mejora de la red para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de las instalaciones. Metro recomienda a los viajeros que consulten los canales oficiales de información para conocer los detalles del servicio y planificar sus trayectos con antelación.