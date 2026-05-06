¿Sabes cuál es y dónde está la estación ferroviaria más concurrida del mundo?

Tokio es una de las ciudades más grandes y populosas del mundo y eso convierte la movilidad urbana en un reto mayúsculo, un reto que los japoneses han afrontado red ferroviaria mediante, la suya es una red ferroviaria muy extensa y famosa por su puntualidad tanto en el tren como en el metro; pero, como turistas, lo más interesante de esta gran red ferroviaria no es su puntualidad, que también, sino otros servicios que ni imaginarías que se ofrecen en el metro o el tren.

Y es que la red ferroviaria de Tokio cuenta con museos ferroviarios especializados, puntos panorámicos con vistas inolvidables y un tradición nipona muy curiosa que tiene que ver con la colección de sellos: podrás hacerte con sellos personalizados por todas las estaciones en las que te bajes y guardar así un recuerdo único de la capital de Japón.

Tokio | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Una de las estaciones por la que, sin duda, pasarás, es la de Shinjuku y no solo por ser la más transitada del planeta sino también porque es uno de los lugares más impresionantes de la ciudad: lo primero que tienes que saber es que esta estación tiene más de 200 salidas y decenas de andenes, es un gran nudo en la red ferroviaria tokiota desde el que puedes salir casi en cualquier dirección; esta espectacular estación fue inaugurada en 1885 aunque no fue hasta el S.XX cuando sufrió una brutal expansión ampliando tanto sus líneas de tren como de metro.

Antes de entrar en esta estación debes tener claro donde vas porque sino correrás el riesgo de perderte en su laberinto subterráneo y es que Shinjuku es una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad que es Tokio, aquí hay centros comerciales, restaurantes, conexiones directas a edificios e incluso terminales de autobús… Hay ciudades, no digamos ya pueblos, más pequeñas que la estación de Shinjuku.

Un par de detalles importantes: el tren bala (Shinkansen) no pasa por Shinjuku, para cogerlo tendrás que acercarte a Tokyo Station o Shinagawa Station; y, para no perderte, ten siempre presente que la salida este lleva a Kabukicho, un barrio perfecto para gozar del ocio nocturno tokiota, la salida oeste al distrito de los negocios con sus grandes torres y las salidas del sur a la terminal de autobuses y modernos centros comerciales.

Estación de Shinjuku | Imagen de MaedaAkihiko, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Algunos consejos para no perderte en Shijuku (o para que no tardes en encontrarte si ya te has perdido…): traza tu ruta, decide por dónde quieres salir antes de entrar; fíjate en la señalización por colores porque es excelente y resulta fácil orientarse siguiéndola; si ya estás más perdido que un pulpo en un garaje sal a la calle por la primera salida que encuentres porque, desde la calle, te resultará más fácil orientarte, trazar tu ruta y volver a entrar en esta gran estación ya bien orientado, sabiendo qué camino tomar.

Si quieres conocer más y mejor la red ferroviaria de Tokio y su historia hay dos museos que no te puedes perder, el Museo Tobu bajo las vías elevadas de la estación de Higashimukojima porque ahí se exhiben incluso vagones reales antiguos y se muestran las tecnologías ferroviarias japonesas a través de diferentes exhibiciones; y el Museo del Metro, que incluye un simulador de conducción.