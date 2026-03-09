¿Los turistas realmente confían en la IA para planificar un viaje? Un estudio demuestra que el valor humano es prioritario

El 60% de los viajeros sigue priorizando la planificación tradicional y la información contrastada frente a las sugerencias de la Inteligencia Artificial (IA), según la plataforma de visitas guiadas y actividades en español Civitatis que este lunes ha lanzado su campaña de Semana Santa bajo el lema Viajar es humano, reivindicando la curación y verificación humana frente al auge de los algoritmos.

El estudio revela que la IA todavía no ha logrado sustituir los métodos de organización personales, incluso entre viajeros experimentados, el 65% de los encuestados supera los 46 años y viaja entre 2 y 5 veces al año.

Los motivos de esta resistencia se dividen entre el disfrute intrínseco de diseñar el itinerario propio y una brecha de conocimiento o falta de familiaridad con las herramientas generativas.

El análisis de Civitatis pone de relieve una brecha de confianza significativa. Casi la mitad de los usuarios que han utilizado la IA para viajar (cerca de un 50 %) asegura haber detectado errores críticos, tales como horarios desactualizados, enlaces rotos o establecimientos que figuran como abiertos estando cerrados.

Tecnología aplicada al turismo | Pixabay

Por ello, el comportamiento mayoritario consiste en utilizar los algoritmos como punto de partida logístico para, inmediatamente después, validar los datos en buscadores o plataformas especializadas que garanticen disponibilidad real y precios actualizados.

Para concienciar sobre estos riesgos, la campaña Viajar es humano utiliza la recreación de un destino inexistente --la Isla de San Elías--, ejemplificando cómo la confianza ciega en recomendaciones no verificadas puede derivar en experiencias fallidas o actividades ficticias.

Ante esta situación, la compañía ha potenciado su nueva App, centrando su propuesta de valor en el acceso a millones de reseñas auténticas y datos en tiempo real, funcionalidades que los usuarios identifican como las más críticas para garantizar la calidad.

SEMANA SANTA: EL TEST DE LA VERACIDAD

La campaña estará activa hasta el próximo 5 de abril, coincidiendo con el pico de planificación de la Semana Santa. Desde la plataforma insisten en que, en la era de los algoritmos, la validación humana es el activo más valioso para construir lo que denominan Perfect Memories.

Civitatis busca así posicionarse como el filtro de seguridad necesario en un mercado donde la información dinámica cambia con una rapidez que la IA generativa aún no alcanza a procesar con total exactitud.