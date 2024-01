Las razones por las que muchas personas escogen un destino u otro para sus viajes

Muchos son los que, en este nuevo año 2024, se han propuesto diversos propósitos. Seguro que, entre sus objetivos a cumplir, está viajar mucho más por rincones verdaderamente sorprendentes. Es evidente que, en los últimos años, las tendencias a la hora de escoger destinos han cambiado mucho.

Es más, recientemente, en SkyScanner se llevó a cabo un sorprendente estudio por el que llegaron a la conclusión de que Olbia, situado en Cerdeña, es el destino perfecto en cuanto a calidad-precio. Pero, a su vez, también se sacó algo más en claro: cuál es el motivo principal por el que se escoge un destino u otro para una escapada.

Elegir destino | Pixabay

La gastronomía, un factor importante a la hora de viajar

Tal y como recoge este informe, un 28% de los españoles ha organizado un viaje tras haber reservado en un restaurante en concreto. Las recomendaciones en cuanto a comida son cada vez más accesibles y, sobre todo, las redes sociales se han convertido en un gran elemento de promoción.

Lejos de que todo quede ahí, el 48% de los consultados ha confesado que le encantaría viajar a un destino por la gastronomía. Es más que evidente que, como consecuencia, probar la comida típica de ese lugar puede convertirse en un auténtico factor condicionante a la hora de viajar a un destino u otro.

La música, otro elemento a tener en cuenta

Muchos son los que sienten verdadera devoción por algún que otro artista o, incluso, banda. Cuando anuncian sus conciertos y ven que no visitará España, no tardan en poner rumbo a otra ciudad para poder verle en directo. O incluso, lo hacen aquellos que no han tenido la oportunidad de conseguir entrada para el concierto en nuestro país. ¡Y cada vez son más!

Como ocurre con la gastronomía, y según este informe, el 48% de los consultados estaría dispuesto a coger un vuelo a otro país para ver a su artista favorito. Es más, lejos de que todo quede ahí, un 13% sería capaz de coger un vuelo de larga distancia para asistir a un show.

Viajar | Pixabay

Todo cambia por momentos

Como decimos, con el paso de los años, los gustos y preferencias de los viajeros cambian. Las redes sociales han hecho posible que se descubran muchos rincones, monumentos y restaurantes que incitan a que el viajero se plantee poner rumbo a ese destino. Pero hay otros factores, como es el caso de los artistas y grupos musicales, que han provocado que muchos pongan rumbo a otras ciudades extranjeras para presenciar ese show y, por ende, conocer mucho más ese destino. ¿Cuáles serán las preferencias de los viajeros dentro de unos años?