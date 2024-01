Viajar en Enero de 2024: ¿Cuáles son los destinos perfectos?

Estamos en enero, un mes repleto de oportunidades para cumplir muchos de nuestros objetivos. Algunas personas, seguramente, se hayan propuesto viajar más que el año anterior. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de hacerlo que comenzar a planear algún viaje? Es por eso que te damos algunas propuestas, tanto nacionales como internacionales, para dar el primer paso.

Hacienda eje cafetero. Colombia | Imagen de WT-shared en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Colombia

No es ningún secreto que este país se ha puesto de moda en los últimos meses, por lo que en enero se convierte en un destino verdaderamente idílico. Sobre todo porque, a estas alturas del año, cuenta con temperaturas que oscilan entre los 25ºC y 30ºC. Puedes visitar Bogotá, Medellín, Cartagena de Indias o, incluso, recorrer el Eje Cafetero.

Playa del Carmen. México | Imagen de dronepicr en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

México

No salimos de América para descubrir un nuevo destino perfecto para visitar en este mes de enero. Estamos hablando, cómo no, de México. Se puede disfrutar de un clima soleado, ya que las lluvias no son frecuentes en esta época del año. Además de pasear por Ciudad de México, también puedes dejarte llevar por el encanto de la costa como la Riviera Maya, donde destacamos lugares como Playa del Carmen o Cancún. ¡No te dejará indiferente!

Gran Palacio de Bangkok. Tailandia | Imagen de Diego Delso en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Tailandia

Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los destinos más que perfectos no solo para viajar en enero, sino en cualquier mes del año. No solamente cuentas con unos destinos de ensueño, sino que también sus habitantes destacan por su calidez y simpatía. Con lo cual, ¡una gran opción! Puedes viajar a la capital, Bangkok, pero también descubrir otros tantos rincones como son las islas de Koh Lanta, Phi Phi o Koh Tao, entre otras.

Gran Palacio de Bangkok | Pxhere

Emiratos Árabes

Otro destino de moda, y más para viajar en este mes de enero por la calidez de sus temperaturas. Aquí existen un par de opciones a tener en cuenta. Por un lado, viajar a Dubái, donde encontrarás un gran número de parques temáticos, centros comerciales y una imponente arquitectura. Por otro lado, se encuentra Abu Dhabi, que destaca por el lujo pero también por contar con la tercera mezquita más grande de todo el planeta.

Lanzarote | Imagen de Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Lanzarote

No podemos terminar esta lista sin mencionar un destino de España. Nos podríamos quedar con cualquiera de las Islas Canarias, pero queremos centrarnos en Lanzarote. Encontramos un verdadero paraíso con playas increíbles y paisajes volcánicos. No puedes perderte el Parque Nacional de Timanfaya. Sin duda, un destino perfecto para cualquier mes del año, pero especialmente en enero, donde las temperaturas son cálidas y muy diferentes a las de la Península.