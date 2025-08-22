Un joven va a una playa de Chile y alucina con lo que se encuentra: "Veo eso y me falta mar para nadar"

A veces cuando vas a la playa puedes encontrarte cosas realmente sorprendentes, como por ejemplo, animales salvajes. Sin embargo, lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @exiqelkolor seguro que no te lo esperabas.

El joven estaba disfrutando de las vistas junto a una amiga cuando se encontró con un grupo de personas sentadas frente al mar, cogidas de la mano, vestidas con trajes idénticos y con la cabeza cubierta. Intrigado, decidió grabarlo y compartirlo: "Una vez fui a la playa y me topé con esto que nunca supe qué era. Solo vi que había mas gente con equipo de grabación". Comentó en su publicación.

El video ha generado un autentico fenómeno en TikTok: más de 9.4 millones de visualizaciones y miles de comentarios. mientras que muchos usuarios especularon en que podría tratarse de una secta, otros aportaron contexto: "El colectivo Chusky pertenecen a un proyecto llamado BIOUTOPÍA el cual es un concepto que imagina futuros sostenibles donde las relaciones entre seres humanos, otras especies y el medio ambiente están en armonía. Combina ideas de utopía y sostenibilidad, proponiendo un mundo donde el desarrollo humano coexista en equilibrio con la naturaleza. En este contexto, se exploran nuevas formas de vida, prácticas ecológicas y éticas que respeten la interdependencia de todas las formas de vida, promoviendo tanto la justicia ambiental como social".

No faltaron los comentarios graciosos: "anulo cualquier maldición", "la secta de los camarones", "pensé que estaba invocando al Leviatán" o "yo veo eso y me falta mar para nadar, roca para escalar y campo para correr". Lo que para algunos es un misterio inquietante, para otros es pura creatividad artística.

Al final, lo que parecía una escena sacada de una película de terror terminó siendo un arte contemporáneo en plena playa chilena. La pregunta ahora es esta: ¿Tú te hubieras acercado a mirar o habrías salido corriendo?