La "guerra de tumbonas" de unos turistas de vacaciones en un hotel de Alicante

No es la primera vez que hablamos de estas ya míticas carreras de los turistas británicos. Recientemente te contábamos que decenas de turistas hacían cola a las 6 de la mañana en Benidorm para conseguir una tumbona en la piscina del hotel.

¿Qué es "la guerra de tumbonas"?. Se trata de una acción ya muy común en destinos turísticos, especialmente en los hoteles, donde los huéspedes compiten por conseguir las mejores tumbonas o hamacas junto a la piscina o en la playa, colocando toallas sobre ellas al amanecer y luego abandonándolas para otras actividades, lo que genera una lucha constante y a menudo cómica por el espacio.

Esto suele ocurrir, sobre todo, durante la temporada alta, ya que la alta demanda de tumbonas supera su disponibilidad en destinos turísticos con alta ocupación. Tenerife, Lanzarote, Benidorm, Salou o Málaga son algunos de los lugares de España donde suele ocurrir.

Esta práctica se convierte en una carrera contrarreloj para conseguir las mejores ubicaciones, generando situaciones cómicas y a veces surrealistas.

Como por ejemplo la que ha vivido Ian Foran, de Heywood, Reino Unido, que grabó esta misma semana a la gente esperando para reservar las tumbonas, justo cuando la piscina abría temprano por la mañana. En el vídeo se puede ver que mucha gente se reunió entorno a las vallas y después saltaron en cuanto se abrieron las puertas.

Sin embargo, muchos hoteles han prohibido esta táctica para intentar ponerle fin a la "guerra de tumbonas" y así que todos los huéspedes tengan las mismas posibilidades de tener un espacio junto a la piscina.