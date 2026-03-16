Una azafata de vuelo cuenta por qué nunca deberías usar la bandeja del asiento delantero de los aviones: "Es asqueroso"

En Viajestic nos gusta recoger los consejos y recomendaciones que dan la tripulación de los aviones. Recientemente, por ejemplo, te contábamos que una azafata revelaba por qué tienes que tirar una botella de agua debajo de la cama de hotel.

Y ahora hemos recopilado lo que dice Charity Moore, una tripulante de cabina, en un vídeo de TikTok sobre "las cosas más asquerosas" que ha visto en un avión. "La ignorancia es facilidad, pero el conocimiento también es poder", dice Moore.

Charity Moore lleva más de 12 años trabajando como tripulante y hay cosas que ha visto y considera "insalubres, sucias y hasta diabólicas". Una de ellas tiene que ver con las bandejas del asiento delantero y por qué ella no recomienda poner la comida allí.

"En primer lugar, tenemos a la gente que pone los pies en la mesa plegable; esto es asqueroso. En la misma línea está cuando veo a padres sirviendo la comida para su bebé directamente en la mesa plegable. Suelen pedirme una servilleta, que con mucho gusto les llevo. Pero no pongan nada en la mesa plegable que luego vayan a llevarse a la boca, por las bacterias que pueden haber allí", dice la azafata.

En realidad no significa que no dejes de usar la bandeja del asiento delantero, sino que si vas a apoyar comida o bebida en ella, que no esté en contacto directo, sino que haya algo entremedias, como otra bandeja, un papel o algo parecido.

La azafata también cuenta otras cosas asquerosas que ha visto en el avión, como por ejemplo, como algunos pasajeros le cambian el pañal al bebé en el asiento, incluyo cayendo partículas en él: "Por favor, usa el baño; también volveré y te daré una toallita desinfectante para que puedas limpiarlo".

Moore también desaconseja viajar con pantalones cortos o minifaldas debido a los altos niveles de bacterias que hay en las sillas y algunas anécdotas que ha vivido: Como pasajeros que han orinado en el asiento o pacientes de cirugías que han tenido filtraciones.