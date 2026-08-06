La curiosa (y peligrosa) razón por la que no debes reclinar el asiento en el avión al despegar o aterrizar

No es ningún secreto que cada vez son más las personas que no dudan en utilizar el avión como medio de transporte para poner rumbo al destino elegido y desconectar. Al fin y al cabo, no solamente estamos ante el transporte más seguro, sino que la rapidez que nos ofrece a la hora de llegar a numerosos lugares en todo el mundo hace que sea siempre una gran opción.

Ahora bien, quienes hayan viajado alguna vez en un avión, sabrán que existen numerosas reglas a seguir y, la gran mayoría de ellas, tienen estrecha vinculación con la seguridad. Una de las más sorprendentes tiene que ver con el asiento. Y es que muchos son los que deciden reclinarlo durante un viaje, por mera comodidad.

La verdadera razón por la que la tripulación del avión insiste en que los viajeros mantengan el respaldo en posición vertical en determinados momentos del vuelo va mucho más allá. Al parecer, el motivo principal no es evitar molestias entre los pasajeros, ni mucho menos, sino garantizar que, en caso de emergencia, la evacuación pueda llegar a realizarse con la mayor rapidez posible.

Cabina del avión durante el vuelo | Pixabay

Debemos tener en cuenta que los auxiliares de vuelo disponen de unos 90 segundos para poder evacuar el avión en una emergencia. Por lo tanto, si los respaldos están reclinados, estrechan aún más el espacio entre filas, por lo que dificulta e incluso bloquea la salida. ¡Todo sería muchísimo más complicado! Y, en este tipo de situaciones tan complejas, cada segundo cuenta.

Por si fuera poco, si el asiento está reclinado, el cuerpo del viajero no puede adoptar la postura correcta ante un impacto. De hecho, el respaldo puede llegar a actuar como una catapulta o, incluso, causar un latigazo cervical más severo. Es por eso es importante mantener la posición vertical, puesto que permite tanto al viajero como a la persona situada detrás adoptar la postura defensiva perfecta para impactos.

Vuelo | Pixabay

Si tienes el asiento inclinado, el riesgo de sufrir graves lesiones aumenta de forma considerable. Hay que señalar que no hace falta estar durante todo el vuelo con el respaldo no reclinado, puesto que para eso está, para utilizarlo. Pero eso sí, no en todos los momentos del trayecto, ya que es esencial que tanto en el despegue como en el aterrizaje se mantengan en posición vertical. Al fin y al cabo, se trata de los momentos de mayor riesgo de todo el vuelo.

En esas fases, la posición del asiento forma parte, indiscutiblemente, de las medidas de seguridad que la tripulación solicita cumplir antes de iniciar las maniobras. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta curiosa recomendación de la tripulación va mucho más allá de una cuestión de cortesía hacia el resto de pasajeros.

Y es que mantener el asiento en posición vertical tanto en el despegue como en el aterrizaje, como se indica, responde a un protocolo de seguridad diseñado para facilitar la evacuación rápida en caso de emergencia y, por lo tanto, reducir los riesgos en caso de incidente. Así pues, debes tener en cuenta que es importantísimo seguir las instrucciones de los miembros de la tripulación, puesto que cada una de ellas es por la seguridad de los viajeros.