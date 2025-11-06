Estos son los aeropuertos más sorprendentes del mundo y por qué

¿Sabías que hay aeropuertos que no son solo lugares de salidas y llegadas sino que reciben además visitantes que ni tan siquiera van a volar? Se trata de aeropuertos excepcionales que son destinos en sí mismos por su arquitectura, sus jardines, sus tiendas, sus museos, sus salas de cine, sus restaurantes e incluso por los eventos que se organizan en ellos.

Aeropuerto de Changi, en Singapur

Cascada en el aeropuerto de Changi, en Singapur | Pixabay

Pasa por ser el mejor aeropuerto del mundo, es de hecho el más espectacular porque cuenta con una gran cúpula de cristal en el que descubrirás la cascada interior más alta del mundo; además en este aeropuerto hay jardines de girasoles y orquídeas, mariposas, toboganes gigantes, una piscina en la azotea e incluso proyecciones de cine de acceso gratuito. De este aeropuerto no solo disfrutan los viajeros sino también los residentes en la zona que lo tienen como lugar de paseo y restauración.

Aeropuerto Internacional de Incheon International, en Corea del Sur

Aeropuerto Internacional de Incheon International, en Corea del Sur | Pixabay

Este aeropuerto destaca por su propuesta cultural y es que, además de contar con un museo de la cultura tradicional coreana, aquí se organizan conciertos y expediciones; ¿más espacios que resultan sorprendentes en un aeropuerto? Zonas de meditación y jardines con, un campo de golf y hasta una pista de patinaje sobre hielo. Como seguro estás imaginando ya ante tantos y tan grandes espacios, este aeropuerto es inmenso, tanto que necesita de un tren interno para que se puedan completar los traslados entre terminales a tiempo.

Aeropuerto Internacional de Hamad en Doha, Catar

Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha | Pixabay

Doha, como nuevo destino de lujo por excelencia, cuenta con un aeropuerto de escándalo: para empezar es más silencioso que otros aeropuertos (se reduce al máximo la contaminación acústica), además en él se exponen otras de arte de Damien Hirst y Urs Fischer, cuenta con un gran galería de arte y servicios como hotel y spa de cinco estrellas, piscina, o campo de squash e incluso una mezquita. El de Doha es uno de esos aeropuertos en lo que importa poco si el vuelo se retrasa un poco más.

Aeropuerto Internacional de Dubái, en EAU

Aeropuerto Internacional de Dubai, en EAU | Pixabay

Si Doha es nuevo destino de lujo Dubái es el clásico, el incontestable destino del lujo mundial y su aeropuerto es un reflejo de ello: se trata de un aeropuerto que cuenta con más de 300 tiendas de firmas internacionales en el que es el Duty Free más grande del mundo, salas VIP con duchas, spas e incluso suites privadas si el tiempo de tránsito es largo; aquí hay jardines interiores, cines y hasta un hotel de 5 estrellas.

Aeropuerto Internacional de Hong Kong

Aeropuerto Internacional de Hong Kong | Pixabay

En su día fue el aeropuerto más caro del mundo; fue construido sobre una isla artificial y cuenta con una terminal diseñada por Norman Foster; además en este gran aeropuerto hay un cine IMAX, un simulador de vuelo Boeing 747, un campo de golf de 9 hoyos e incluso un museo de aviación.

Aeropuerto de Zürich, en Suiza

Aeropuerto de Zürich, en Suiza | Pixabay

Lo del aeropuerto de Zürich es de no creer, se trata de un aeropuerto en el que se pueden recorrer incluso rutas ciclistas, aquí se mantienen senderos naturales perfectamente señalizados, hay además una plataforma panorámica con telescopios para ver los aterrizajes y despegues de los aviones; además en este aeropuerto se organizan exposiciones de arte contemporáneo y se puede reservar mesa en restaurantes gourmet.

Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka, Japón

Aeropuerto Internacional de Kansai, en Osaka | Pixabay

Osaka es una de las ciudades más importantes de Japón y su aeropuerto, que como el de Hong Kong se construyó sobre una isla artificial, su diseño es futurista y lo firma Renzo Piano, además cuenta con un centro de observación para disfrutar de los despegues y aterrizajes con el mar como telón de fondo, tiene zonas de descanso tipo tatami y restaurantes en los que disfrutar del auténtico ramen y sushi japonés.