Estos son los aeropuertos más peligrosos del mundo y por qué

Los aeropuertos son espacios cada vez más preparados para recibir a millones de personas, muchos de ellos con grandes comodidades y características que los convierten en destinos por sí mismos, como ocurre con algunos de los aeropuertos más sorprendentes del mundo. Sin embargo, también existen otros que, por su ubicación y condiciones extremas, están considerados entre los más peligrosos.

Aterrizar un avión ya es una de las maniobras más complejas de la aviación, pero existen aeropuertos donde hacerlo se convierte en un auténtico desafío incluso para los pilotos más experimentados. Montañas, pistas cortas, condiciones meteorológicas extremas y la ausencia detecnología convierten estos lugares en algunos de los más peligrosos del planeta, donde solo unos pocos profesionales están autorizados a operar.

En quinto lugar se sitúa el aeropuerto de Paro, en Bután. Rodeado por el Himalaya y desfiladeros estrechos, no cuenta con sistemas de radar, lo que obliga a los pilotos a aterrizar prácticamente a la vista. Debido a esta complejidad, solo un número muy reducido de pilotos en todo el mundo está certificado para operar en esta pista.

El cuarto puesto lo ocupa Courchevel, en Francia, un aeropuerto famoso por su pista corta e inclinada. No dispone de luces de aterrizaje y gran parte del año está cubierto de nieve y hielo, lo que incrementa el riesgo. En el pasado, varios incidentes han demostrado lo complicado que resulta aterrizar en estas condiciones.

En tercer lugar aparece Madeira, en Portugal, cuyo aeropuerto está construido en parte sobre el océano. Los fuertes vientos cruzados desestabilizan con frecuencia a los aviones durante la aproximación, obligando a los pilotos a realizar correcciones constantes en el último momento.

El segundo aeropuerto más peligroso es Toncontín, en Honduras. Rodeado de montañas, exige un giro brusco de hasta 45 grados justo antes de aterrizar. No es casual que los propios pilotos digan que allí "no aterrizas, sobrevives".

En lo más alto de la lista se encuentra Lukla, en Nepal. Construido en una ladera de montaña, sin radares ni luces, obliga a aterrizar entre nubes, viento y corrientes de aire impredecibles. Un error mínimo puede tener consecuencias fatales, convirtiéndolo en el aeropuerto más peligroso del mundo.