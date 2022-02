¿Para qué sirven las pequeñas varas de metal que sobresalen de los aviones?

A lo largo del año, millones de aviones despegan desde los aeropuertos de nuestro país para recorrer el cielo y llevarnos a cualquier otro país o punta del mundo. Si eres uno de esos pasajeros que no eligen ni el asiento del pasillo ni el de en medio, si no que le gusta más el asiento de la ventana del avión (aunque a veces tengas que pagar un poco más), seguro que te has fijado el ala del avión, ¡o incluso la has fotografiado como muchos otros!

Pero si eres algo observador, te habrás fijado que en las alas del avión hay unas varas de metal que sobresalen en dirección al cielo, y aunque no lo parezca son un elemento de seguridad de lo más importante. Tal y como señala Aviation Consumer, cuando un avión surca el cielo, la fricción del aire que fluye sobre el fuselaje hace que acumule electricidad estática y también puede acumular carga estática de las tormentas, las nubes y de los rayos.

Cuando esa electricidad estática se descarga, puede causar interferencias de radiofrecuencia o hacer que las radios de comunicaciones y navegación pierdan recepción. Además, en casos extremos, la descarga puede causar daños al equipo o una chispa.

Y para esto es precisamente para lo que sirves estas varas metálicas, ya que son descargadores de estática. Se inventaron en la década de 1940 y están hechos de haces de fibra de carbono envueltos en un cilindro y que se extiende unos 20 cm desde los bordes posteriores. Estas fibras se extienden hasta una punta afilada y una serie de varas quedan remachadas en los bordes de salida de la aeronave.

Por lo tanto, estas varas proporcionan un camino para que los electrones salgan de la aeronave de manera segura sin causar daños ni interrupciones.

