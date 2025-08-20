La aerolínea que prohíbe usar baterías externas en sus aviones a partir de octubre

Cuando vas a viajar en avión es muy importante tener en cuenta lo que puedes llevar o no. Recientemente te contábamos que a partir de este año estará prohibido llevar drones en la cabina del avión y ahora una aerolínea prohíbe usar baterías externas en sus aviones a parir del mes de octubre.

Se trata de la aerolínea Emirates, que ha anunciado que a partir del 1 de octubre de 2025 quedará prohibido usar baterías externa a bordo de sus aviones debido al riesgo que presentan los dispositivos en la seguridad aérea.

Pasajero cargando el móvil con una batería externa | iStock

Y es que cada vez son más las personas que llevan consigo una batería externa para sus viajes y, hasta ahora, las aerolíneas permitían a los pasajeros llevar una que no superara los 100 Wh, eso sí, nunca en el equipaje facturado, como ocurre con todos los dispositivos electrónicos.

En el caso de Emirates, sí podrás llevarla contigo, pero estará absolutamente prohibido usarla durante el vuelo. Es decir, no puedes conectarla a ningún dispositivo (como teléfonos móviles o tablets) y tampoco cargarla durante el trayecto. De esta forma, los pasajeros que quieran llevarla tendrán que mantenerla apagada y guardada para su propia seguridad y para la de la tripulación.

Y es que las conocidas como 'Power banks' están compuestas por baterías de litio, que pueden sobrecalentarse y provocar incendios o explosiones, algo que quieren evitar dentro de la cabina del avión.