La "isla de los cerditos" de Grecia donde puedes bañarte en la playa con estos animales en libertad
En Grecia hay un lugar que es conocido como la "isla de los cerditos" ya que hay cerdos salvajes en libertad que se encuentran en la playa o bañándose en el mar. Te contamos cómo se llama y cómo puedes llegar hasta ella si quieres visitarla.
En Viajestic en muchas ocasiones te hemos hablado de playas peculiares del mundo donde puedes bañarte con animales en libertad, como caballos, jabalís o vacas, como es el caso de la playa de Bolonia, en Cádiz.
Pero... ¿te imaginas hacerlo con cerditos?. Pues la isla de Atokos, ubicada en el mar Jónico, cerca de Lefkada e Ítaca (Grecia), es conocida como la "isla de los cerditos" gracias a su población de cerdos salvajes que deambulan libremente, especialmente en la bahía One House, donde a menudo se puede ver a los cerdos nadando y saludando a los turistas.
En el vídeo podemos ver como Kamilla Pellei, de 18 años, de Hungría, capturó el momento durante un viaje de verano a Atokos. Al atracar el barco de Kamilla, los cerdos comenzaron a emerger de los árboles y a acercarse a la orilla, acercándose con entusiasmo a los visitantes. Ver a los cerdos en la playa por primera vez fue un sueño hecho realidad para Kamilla, quien prometió visitarla después de ver algunos videos meses antes.
Para llegar a Atokos se puede acceder desde la isla de Lefkada, que está conectada por tierra, y luego contratar un tour privado en barco. El origen de los cerdos salvajes en esta isla se remonta a antiguas prácticas de marineros que los dejaron como fuente de alimentación.
Desde el Ministerio de Turismo de Grecia recomiendan respetar el ambiente y mantener una distancia respetuosa con los animales salvajes. Así que si decides visitarla, no olvides estos consejos.
