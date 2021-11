¿Por qué las ventanas de los aviones son redondas? Esta es la razón

Una de las cuestiones que más llama la atención en un avión son sus ventanas. Pocos son los que caen en la cuenta que el hecho de que sean redondas no es por una cuestión estética, sino que hay motivos muy concretos para esta elección. No es ningún secreto que las ventanas del avión no se pueden abrir por motivos de seguridad, y algo similar ocurre con el diseño de las mismas.

Debemos tener en cuenta que la forma redonda de las ventanas de los aviones es un claro símbolo de innovación. Los expertos dejan claro que, de ser cuadradas, este medio de transporte se desintegraría en pleno vuelo. Algo que, desde luego, sería absolutamente imposible imaginarlo.

Para conocer el motivo por el que se tomó esta decisión tenemos que trasladarnos al siglo pasado, cuando las primeras aerolíneas comenzaron a hacer que sus aviones volaran con mucha más altitud. Es evidente que la gran evolución experimentada por la industria de la aviación tuvo mucho que ver en esto.

Aviones | Pixabay

Cuando más altura había, la densidad del aire era menor. Y no solamente eso, sino que el arrastre y el consumo también eran menores. Es entonces cuando diversos ingenieros se dieron cuenta que el diseño del avión tenía que cambiar. Lo primero que se hizo fue centrar esfuerzos en la cabina, que tenía que ser presurizada para que los pilotos pudieran hacer algo tan obvio como era respirar.

Posteriormente, se decidió que el diseño del avión debía ser nada más y nada menos que cilíndrico. Era la manera perfecta para que este medio de transporte pudiera resistir, sin ningún tipo de problema, a la presión atmosférica a la hora de ascender a mayor altura. A pesar de todo, las ventanas por aquel entonces seguían siendo cuadradas.

Esto hizo posible que en la década de los 50, un total de tres aviones se estrellaran por algo tan concreto como es la desintegración de su fuselaje. Después de estas tragedias, los ingenieros creyeron que la mejor forma de poder evitar que volviera a suceder era cambiar las ventanas de forma, pasando a ser redondas.

Ventanas aviones | Pixabay

Pero ¿por qué eran más peligrosas las ventanas cuadradas? Todo viene dado por la espectacular presión que los marcos ejercían sobre la estructura del fuselaje. Esto sucede, principalmente, cuando el avión va a descender. Si la fuerza era mayor a lo que podía soportar, las ventanas podrían estallar. Esto era muy peligroso para todos los pasajeros. El hecho de que la forma de la ventana sea ovalada hace que la presión sea bastante inferior. Una idea que, desde luego, ¡ha salvado muchísimas vidas!