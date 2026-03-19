¿Qué pasa si se cancela o retrasa un vuelo por mal tiempo? Estos son los derechos de los pasajeros

Las cancelaciones o retrasos de los vuelos debido al mal tiempo son una de las causas más frecuentes que te puedes encontrar a la hora de coger un avión. Una tormenta, niebla intensa o vientos fuertes son algunas de las razones que pueden explicar incidencias en un vuelo por causas meteorológicas. Actualmente, por ejemplo, la borrasca Therese en su paso por Canarias ha obligado a cancelar más de 30 vuelos hasta la fecha.

Lo que mucha gente se está preguntando es: ¿Tengo derecho a indemnización si mi vuelo se cancela o retrasa por mal tiempo? Según cuenta Flightright en su web, el Reglamento Europeo Nº 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros aéreos recoge que las condiciones climáticas extremas se consideran como "circunstancias extraordinarias" y eximen a las aerolíneas de su obligación de pagar una compensación a los pasajeros.

Vuelos cancelados en un aeropuerto | iStock

Dichas circunstancias no pueden ser controladas ni evitadas por la compañía aérea, aunque "hubieran tomado todas las medidas razonables para evitar el retraso o la cancelación", según lo dispone el Reglamento.

Algunas de las condiciones más comunes que pueden hacer que tu vuelo sea cancelado o retrasado son: Tormentas eléctricas intensas, vientos fuertes o cruzados, niebla densa, nevadas intensas o fenomenos extraños como huracanes, erupciones volcánicas o terremotos.

Flightright también recoge algunas excepciones y sí tendrías derecho a indemnización en caso de que:

Otros vuelos estén despegando al mismo tiempo, ya que en este caso el problema del restraso o la cancelación sería de la aerolínea

La incidencia fue en los últimos 5 años

El pasajero llegó a tiempo a realizar la facturación

El vuelo comenzó dentro de la UE o aterrizó en la UE. En este último caso, la compañía aérea debe estar basada en la UE

Llegó a su destino con al menos 3 horas de retraso

En caso de que tu vuelo se vea afectado por condiciones meteorológicas adversas, puedes exigir: