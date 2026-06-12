Los pueblos de playa más bonitos y desconocidos de España

España esconde pequeños pueblos costeros que conservan su encanto lejos de las grandes aglomeraciones turísticas. Calles blancas, calas de aguas cristalinas, puertos pesqueros y paisajes únicos convierten a estos destinos en auténticos tesoros para quienes buscan disfrutar del mar con más tranquilidad este verano.

Mientras destinos como Benidorm, Marbella o Ibiza reciben cada año a millones de visitantes, otras localidades costeras mantienen un ambiente más relajado y auténtico. Estos son algunos de los pueblos de playa más bonitos y menos conocidos de España.

1. Puerto de Vega (Asturias)

Considerado uno de los pueblos marineros con más encanto del norte de España, Puerto de Vega conserva su esencia pesquera entre calles empedradas, casas blancas y un pequeño puerto que parece detenido en el tiempo. Sus acantilados ofrecen algunas de las mejores vistas del Cantábrico y es un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y buena gastronomía.

2. Tapia de Casariego (Asturias)

Situado muy cerca de la frontera con Galicia, Tapia de Casariego es uno de los secretos mejor guardados de Asturias. Sus playas atraen a surfistas de toda España, mientras que su puerto pesquero y su paseo marítimo permiten disfrutar de un ambiente relajado lejos de las aglomeraciones.

3. El Cotillo (Fuerteventura)

Este antiguo pueblo de pescadores destaca por algunas de las playas más espectaculares de Canarias. Sus lagunas naturales de aguas turquesas y arena blanca recuerdan a destinos caribeños, pero mantienen un ambiente mucho más tranquilo que otros puntos turísticos de la isla.

4. O Barqueiro (A Coruña)

Ubicado en la ría de O Barqueiro, este pequeño enclave gallego sorprende por sus coloridas casas frente al puerto y su cercanía a algunas de las playas más salvajes del norte peninsular. Es ideal para quienes buscan naturaleza, marisco y paisajes verdes junto al mar.

5. A Guarda (Pontevedra)

En la desembocadura del río Miño, donde España se encuentra con Portugal, A Guarda combina historia, playas y una excelente oferta gastronómica. Su principal atractivo es el monte de Santa Trega, desde donde se obtienen vistas espectaculares del Atlántico y de la costa portuguesa.

6. La Herradura (Granada)

Este pueblo de la Costa Tropical granadina se encuentra protegido por una amplia bahía rodeada de montañas. Sus aguas cristalinas la han convertido en uno de los mejores destinos para practicar snorkel y buceo, mientras que su ambiente relajado sigue alejándola del turismo masivo.

7. La Isleta del Moro (Almería)

En pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, La Isleta del Moro conserva el aspecto de un pequeño pueblo pesquero tradicional. Rodeado de paisajes volcánicos y calas de aguas transparentes, es uno de los lugares más auténticos del Mediterráneo español.

8. L'Ametlla de Mar (Tarragona)

Conocida por los locales como "La Cala", esta localidad combina tradición marinera con algunas de las mejores calas de la Costa Daurada. Sus senderos junto al mar permiten descubrir pequeñas playas escondidas de aguas cristalinas y mucho menos concurridas que otros destinos del litoral catalán.

9. Llançà (Girona)

Situado en el extremo norte de la Costa Brava, muy cerca del Cap de Creus, Llançà conserva una atmósfera tranquila incluso en verano. Sus pequeñas calas, su puerto deportivo y su cercanía a espacios naturales protegidos lo convierten en una excelente alternativa a los destinos más conocidos de Girona.

10. Portmán (Murcia)

A la sombra de La Manga y Cartagena, Portmán es uno de los pueblos costeros más desconocidos de Murcia. Rodeado de montañas y con una larga tradición minera, ofrece acceso a calas poco frecuentadas y al espectacular Parque Regional de Calblanque, uno de los parajes más vírgenes del Mediterráneo.