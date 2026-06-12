7 pueblos con playa y puerto perfectos para anticipar el verano en junio

El verano empieza en junio, antes incluso de la mágica noche de San Juan y los pueblos con playa y puerto se preparan para recibir a los turistas veraniegos que acuden a ellos buscando disfrutar de sus playas, de sus bares y restaurantes, de su ambiente divertido, cálido, tranquilo… Destacamos hoy 7 pueblos, aunque si nos ponemos a recorrer la costa podríamos destacar 70, siete que son de los más bellos y animados de toda la costa, mediterránea y atlántica, en España.

Cadaqués, en Cataluña

Cadaqués | Pixabay

Cadaqués, el pueblo de Dalí, pasa por ser el pueblo marinero más bello del Mediterráneo español; famoso por su luz, sus casas blancas, sus barcas de pescadores, sus pequeñas calas de aguas transparentes y su puerto, un puerto que, a pesar de ser ya Cadaqués un pueblo turístico de primer nivel, mantiene su esencia pesquera.

Más pueblos marineros famosos en Cataluña: Calella de Palafrugell, Llafranc o Tossa de Mar.

Baiona, en Galicia

Baiona | Pixabay

Baiona, en la costa de las Rías Baixas gallegas, es un pueblo no solo bello sino además muy completo, por tener tiene incluso una réplica de una de las carabelas de Colón ¿por qué? Porque la Pinta, una de esas carabelas, llegó a este puerto trayendo a España la noticia del éxito de la expedición de Colón. Baiona tiene puerto pesquero y deportivo, un casco histórico encantador, playas urbanas y vistas al paraíso atlántico por excelencia: las Islas Cíes.

Aunque nos quedamos con Baiona, en Galicia hay más pueblos pesqueros y marineros con mucho encanto: Combarro, O Grove, Muros o Caión.

Llanes, en Asturias

Llanes | Imagen de Paco Currás, cortesía de Turismo de Asturias

Llanes es, probablemente, el pueblo marinero más famoso de Asturias por su puerto pesquero histórico, por las playas espectaculares de sus alrededores, por su encantador casco histórico pero más que nada por ser un pueblo con playas más que con playa y con playas bonitas sin más sino espectaculares, hablamos de playas, acantilados, bufones…

Asturias es, por supuesto, más que Llanes, es también Ribadesella, Luarca, Cudillero, Lastres o Tazones.

San Vicente de la Barquera, en Cantabria

San Vicente de la Barquera | Imagen cortesía de Turismo del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

El puerto pesquero de San Vicente de la Barquera es histórico, además esta localidad cántabra cuenta con grandes playas y un ambiente veraniego fantástico ¿lo más espectacular de San Vicente de la Barquera? Algo que lo hace único: toda su belleza marinera tiene como telón de fondo los Picos de Europa.

En Cantabria también son famosos pueblos como Comillas, Laredo, Santoña o Castro Urdiales.

Hondarribia, en el País Vasco

Hondarribia | Pixabay

Del País Vasco nos quedamos con Hondarribia y no solo por su rica gastronomía, los bonitos colores de sus casas, o su playa urbana y su puerto perfectamente integrados, también y sobre todo por su bahía con vistas a Francia.

Otros pueblos marineros vascos con mucho encanto son Getaria, Zarautz o Bermeo.

Peñíscola en la Comunidad Valenciana

Peñíscola | Pixabay

Peñíscola no solo es un pueblo con playa y puerto tanto deportivo como pesquero, es también un pueblo histórico porque cuenta con un espectacular castillo, el Castillo de Peñíscola que lo fue del Papa Luna: visitarlo no solo te permitirá conocer la historia del cisma de Occidente sino disfrutar de un espectáculo de cetrería realmente fantástico.

Por supuesto la costa valenciana ofrece más pueblos marineros con playa y puerto: Alcossebre, Vinarós, Oropesa del Mar, Cullera, Javia o Denia son solo algunos de ellos.

Barbate, en Cádiz

Barbate | Pixabay

En Andalucía nos quedamos con Barbate porque su puerto pesquero es de notable importancia incluso a día de hoy, su playa urbana es amplia y su tradición marinera, ligada al atún, es muy fuerte; es verdad que probablemente no es tan bonito como otros pueblos gaditanos como Zahara de los Atunes ni goza de un ambiente turístico en verano como el de Conil de la Frontera pero si buscamos un pueblo con puerto y playa Barbate lo tiene todo.

¿Más pueblos marineros andaluces además de los ya mencionados? Puerto de Santa Maria, Nerja o Mojácar.