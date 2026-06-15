La Comunidad de Madrid promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono sin estar empadronados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes de que el Gobierno regional promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono joven pese a no estar empadronados.

Lo ha expresado durante su participación en un desayuno informativo en la capital, tras las limitaciones introducidas en la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región y en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Tarjeta transporte de Metro de Madrid | iStock

La presidenta madrileña ha defendido que la Comunidad solo va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes, que desde 2011 dicta "que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños".

"Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio. Y responde a otra realidad, el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice", ha defendido.

Además, ha subrayado que el suburbano se sigue modernizando y ampliando y hay que pagar también las nóminas de los trabajadores del servicio de "uno de los mejores transportes públicos del mundo" y "hay que pagarlo".

No obstante, Díaz Ayuso ha detallado que del mismo modo que se mantienen convenios con otras regiones, se seguirán impulsando otros acuerdos para que los jóvenes estudiantes que vengan a la región puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva.