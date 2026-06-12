Día sin Bañador: la piscina municipal de Madrid que permitirá el nudismo durante un día

Ahora que llega el calor son muchas las personas que están aprovechando las piscinas municipales para refrescarse y en Madrid hay múltiples opciones para todos los gustos.

Pero es que además hay algunas que celebran "días especiales", como es el caso de la piscina municipal de Casa de Campo y la piscina municipal de Aluche, que un año más organiza el Día sin Bañador y el Día del Naturismo junto a la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid.

Durante este día, el público podrá bañarse con "total libertad" sin bikini y sin traje de baño, de forma opcional. Suelen hacerlo durante dos días en el mes de junio, la primera fecha fue el pasado 7 de junio en la piscina de Casa de Campo y la segunda será el próximo domingo 21 de junio en las piscinas de Aluche.

Este día usar el traje de baño será voluntario y las entradas estarán disponibles tanto en jornada completa (de 10:00 a 21:00 horas) como en media jornada (de 10:00 a 15:00 horas o de 16:00 a 21:00 horas).

Las entradas se podrán comprar a partir del 19 de junio a las 09:00 horas en la web del Ayuntamiento y desde la página de la asociación advierten que las entradas de la anterior sesión duraron tan solo 10 minutos, por lo que recomiendan poner una alarma para no quedarte sin ellas.

Si asistes a esta fecha, hay algunas normas que tienes que tener en cuenta: