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Día sin Bañador: la piscina municipal de Madrid que permitirá el nudismo durante un día
Las piscinas municipales de Madrid vuelven a acoger este verano una de sus jornadas más singulares. La iniciativa del Día sin Bañador permitirá a los asistentes disfrutar de un baño nudista durante unas horas en las instalaciones de Aluche, una cita que cada año despierta gran interés y cuyas entradas suelen agotarse en cuestión de minutos.
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Ahora que llega el calor son muchas las personas que están aprovechando las piscinas municipales para refrescarse y en Madrid hay múltiples opciones para todos los gustos.
Pero es que además hay algunas que celebran "días especiales", como es el caso de la piscina municipal de Casa de Campo y la piscina municipal de Aluche, que un año más organiza el Día sin Bañador y el Día del Naturismo junto a la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid.
Durante este día, el público podrá bañarse con "total libertad" sin bikini y sin traje de baño, de forma opcional. Suelen hacerlo durante dos días en el mes de junio, la primera fecha fue el pasado 7 de junio en la piscina de Casa de Campo y la segunda será el próximo domingo 21 de junio en las piscinas de Aluche.
Este día usar el traje de baño será voluntario y las entradas estarán disponibles tanto en jornada completa (de 10:00 a 21:00 horas) como en media jornada (de 10:00 a 15:00 horas o de 16:00 a 21:00 horas).
Las entradas se podrán comprar a partir del 19 de junio a las 09:00 horas en la web del Ayuntamiento y desde la página de la asociación advierten que las entradas de la anterior sesión duraron tan solo 10 minutos, por lo que recomiendan poner una alarma para no quedarte sin ellas.
Si asistes a esta fecha, hay algunas normas que tienes que tener en cuenta:
- No estará permitido tomar fotografías ni grabar vídeos en los que aparezcan otras personas sin haber obtenido previamente su autorización expresa.
- Seguirán vigentes las normas habituales de las piscinas municipales: queda prohibido introducir envases de vidrio, reproducir música sin auriculares y desatender las indicaciones del personal y los socorristas.
- Cualquier comportamiento inapropiado, como comentarios incómodos, actitudes intimidatorias o conductas de acoso, podrá suponer la expulsión inmediata del recinto.
- La jornada está abierta también a familias con niños, ya que la actividad no incluye ningún contenido específico más allá de la práctica del naturismo en las instalaciones.
- Las instalaciones de Aluche tienen restaurante. Por supuesto, no necesitas ponerte nada para entrar al restaurante, pero sí necesitas una toalla para sentarte a comer en la zona al aire libre de la que dispone el restaurante.
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