Descubre el Monumento a la Constitución de 1812 de Cádiz y los secretos que esconde

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Cádiz, donde podemos encontrar un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo es, precisamente, el Monumento a la Constitución de 1812. Se trata de un monumento que conmemora el centenario de la Constitución de 1812 y podemos encontrarlo en la Plaza de España de la ciudad andaluza.

También conocido como Monumento de las Cortes, se trata de un proyecto del arquitecto Modesto López Otero y del escultor Aniceto Marinas. Fue realizado en 1912 y contiene diversas alegorías de la Guerra, la Paz, la Industria y la Agricultura, junto a varios relieves que hacen alusión a la resistencia gaditana durante la Guerra de la Independencia.

Es importante tener en cuenta que en los laterales de este monumento se muestran figuras alegóricas de la Agricultura (a la izquierda) y de la Ciudadanía (a la derecha). En cuanto a las columnas con figuras femeninas, llamadas cariátides, sirven como sustento a la pieza principal, que representa la Constitución de 1812, por lo que rematan a la perfección el conjunto. Cabe destacar que este Monumento está integrado en los jardines de la Plaza de España de Cádiz.

Detalle del monumento a la Constitución de 1812, Cádiz | Imagen de TheOm3ga, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que el Monumento a la Constitución de 1812 nace, precisamente, por un decreto en el que podemos leer que, con el fin de fixar todos los medios posibles en la memoria de los españoles la feliz época de la promulgación de la Constitución política de la monarquía se decretó que la plaza principal de todos los pueblos de las Españas en la que se celebre o se haya celebrado ya este acto solemne, pasase a ser denominada “plaza de la Constitución”.

A partir de entonces, surgieron un sinfín de plazas y monumentos por todo el continente americano. Eso sí, tras el regreso de Fernando VII a un periodo absolutista tras desmoronarse el Trienio Liberal en 1814, la mayoría de ellos fueron destruidos. Esto, unido a la independencia en Latinoamérica, hizo que muchos monumentos perdieran o cambiasen su significado, como la Plaza de la Constitución de México que, en la actualidad, recuerda la Constitución Mexicana de 1917 aunque, en un principio, fuera creada para celebrar la de Cádiz.

Actualmente, únicamente quedan algunos ejemplos como es el caso de la Plaza de la Constitución de San Agustín en Florida (Estados Unidos), la Plaza de la Constitución en Metapán (El Salvador) o, incluso, el Monumento a la Constitución de 1812 de Comayagua (Honduras). Sea como sea, es evidente que este Monumento dedicado a la primera Constitución de España, popularmente llamada “La Pepa”, se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los grandes atractivos de la ciudad andaluza de Cádiz. ¡Y no es para menos!