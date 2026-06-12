Los 10 mejores destinos del mundo para hacer excursiones en barco este verano

Más allá de la playa, cada vez más viajeros buscan descubrir su destino desde el mar. Navegar entre calas escondidas, explorar pequeñas islas o hacer una pausa para nadar en aguas cristalinas se ha convertido en uno de los planes estrella de las vacaciones.

Ya sea a bordo de un catamarán, una lancha o un velero, las experiencias en el mar ganan protagonismo. De hecho, según un estudio elaborado por TUI Musement, más del 88 % de los viajeros afirma estar interesado, o muy interesado, en reservar excursiones en barco durante sus vacaciones en la costa.

Las experiencias de medio día son las preferidas, especialmente aquellas que combinan el descubrimiento de paisajes, paradas para nadar y la posibilidad de recorrer distintas islas en una misma excursión.

En este contexto, la plataforma ha analizado las reseñas de los viajeros para identificar los destinos mejor valorados.

Phuket, Tailandia

Playa Maya Bay en Tailandia | iStock

Con una puntuación de 8,89/10, la isla más grande de Tailandia encabeza la clasificación. A bordo de un catamarán, los viajeros pueden descubrir las paradisíacas islas Phi Phi, incluyendo la icónica Maya Bay, inmortalizada en la película La playa, así como Bamboo Island, famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Las excursiones combinan navegación entre paisajes espectaculares con paradas para nadar y practicar esnórquel en lagunas de color esmeralda, uno de los aspectos mejor valorados por los viajeros.

Experiencia recomendada: excursión a las islas Phi Phi y Bamboo

Khao Lak, Tailandia

El segundo puesto lo ocupa otro destino tailandés, reafirmando el atractivo del país para este tipo de experiencias. Khao Lak es el punto de partida ideal para explorar la bahía de Phang Nga, navegando entre acantilados de piedra caliza, lagunas escondidas y aldeas flotantes. Muchos recorridos incluyen además una visita a James Bond Island, así como la posibilidad de adentrarse en la cueva Phung Chang en canoa, balsa de bambú o a pie, lo que aporta un componente más activo y variado a la experiencia.

Experiencia recomendada: excursión de un día a las islas James Bond al amanecer

Algarve, Portugal

Benagil | Pixabay

Las costas del Algarve destacan por sus acantilados dorados, cuevas marinas y pequeñas calas escondidas entre formaciones rocosas. Una de las mejores formas de descubrir este paisaje es desde el mar, navegando junto a enclaves tan conocidos como el castillo de Ferragudo, el faro de Carvoeiro o la emblemática cueva de Benagil. Este tipo de excursiones combina navegación, paradas para el baño y oportunidades para disfrutar del paisaje desde una perspectiva diferente.

Experiencia recomendada: crucero por Benagil

Madeira, Portugal

Los paseos en barco permiten contemplar una de las costas más salvajes y espectaculares del Atlántico. Entre las experiencias mejor valoradas destacan los recorridos por la zona suroeste de la isla, que ofrecen vistas a enclaves como Cabo Girão, el impresionante acantilado de 580 metros de altura. Muchas de estas rutas incluyen además paradas para nadar en lugares como Cais da Lapa y la posibilidad de avistar delfines o tortugas marinas durante la travesía en su hábitat natural

Experiencia recomendada: crucero por la costa sur de Madeira

Pafos, Chipre

Más allá de su patrimonio histórico y lugares como las Tumbas de los Reyes, Pafos también destaca por su oferta de experiencias en el mar. Las excursiones en barco combinan baño, esnórquel y relax a bordo, con especial protagonismo de los cruceros al atardecer, que integran gastronomía y entretenimiento mientras se recorre la costa mediterránea.

Experiencia recomendada: crucero al atardecer en Pafos

Kárpatos, Grecia

Situada entre Creta y Rodas, es una de las islas más auténticas del mar Egeo. Las excursiones en barco permiten recorrer su costa y acceder a algunas de sus playas más remotas, muchas de ellas inaccesibles por carretera. Algunos itinerarios conectan además el puerto de Kárpatos con Diafani, desde donde es posible continuar hasta el pintoresco pueblo de Olympos, añadiendo un componente cultural a la experiencia.

Experiencia recomendada: paseo en barco por la costa este de Kárpatos con visita a Olympos

Sal, Cabo Verde

Con su ambiente relajado y sus espectaculares puestas de sol, Sal ofrece el escenario perfecto para disfrutar de experiencias en el mar. Los paseos en catamarán por la costa son ideales para desconectar, tomar el sol y nadar en aguas cristalinas frente a paisajes volcánicos tan impresionantes como los de Monte Leão. Muchos de estos cruceros incluyen además aperitivos y bebidas a bordo, para disfrutar de una jornada de desconexión en las aguas del Atlántico.

Experiencia recomendada: crucero en catamarán por la isla de Sal

Tenerife, España

Playa del Duque, en Costa Adeje, Tenerife | iStock

Además de su oferta cultural y natural en tierra, como el Parque Nacional del Teide y localidades como San Cristóbal de La Laguna o Garachico, Tenerife es un destino destacado para las excursiones en barco, con opciones para diferentes perfiles de viajeros. Desde rutas para admirar los Acantilados de Los Gigantes y nadar en la bahía de Masca, hasta experiencias temáticas con actividades y entretenimiento infantil pensadas especialmente para familias.

Experiencia recomendada: crucero familiar temático de princesas y superhéroes

Protaras, Chipre

La Laguna Azul es uno de los principales atractivos de las excursiones en barco en esta zona, gracias a sus aguas turquesas y cristalinas. La gran visibilidad la convierte en un lugar ideal para nadar y practicar esnórquel. Los recorridos suelen incluir también paradas en enclaves como la bahía de Konnos o Cabo Greco, donde el paisaje de acantilados añade valor a la experiencia.

Experiencia recomendada: excursión en catamarán a la Laguna Azul

Fuerteventura, España

Playa de Cofete, en Fuerteventura | iStock

Con una puntuación de 8,15/10, la isla canaria cierra el top 10. Navegar por la costa permite descubrir sus paisajes volcánicos y sus extensas playas desde una perspectiva diferente. Los cruceros por la zona de Jandía son especialmente populares, al igual que las salidas al atardecer, que combinan música, gastronomía y vistas espectaculares para cerrar el día.