Nuevo requisito para solicitar la Tarjeta de Transporte de Madrid desde hoy: será obligatorio estar empadronado

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este lunes 15 de junio un cambio importante en el acceso a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP). Desde hoy, quienes quieran solicitar una nueva tarjeta o un duplicado deberán acreditar que están empadronados en la región o residir en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León incluidos en los convenios de transporte con Madrid.

La medida, publicada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), supone un endurecimiento de los requisitos para obtener la TTP, que es personal e intransferible (en ella figuran el nombre y fotografía del titular y un número de identificación de la tarjeta) y está dirigida a todos los usuarios en general y es la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años. Además, en ella se pueden cargar los billetes sencillos, abonos de 30 días o los descuentos por edad, familia numerosa o discapacidad.

Tarjeta transporte de Metro de Madrid | iStock

La medida no tiene carácter retroactivo, por lo que quienes ya disponen de una TTP podrán seguir utilizándola con normalidad. El cambio afecta únicamente a nuevas solicitudes y duplicados.

Qué cambia desde hoy

Hasta ahora, para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal bastaba con presentar la documentación identificativa correspondiente. Desde este 15 de junio, la expedición de nuevas tarjetas y de duplicados queda vinculada a la acreditación de residencia en la Comunidad de Madrid o en determinadas localidades cubiertas por los acuerdos de transporte con comunidades vecinas.

Municipios incluidos en los convenios

Uno de los aspectos más relevantes del cambio afecta a miles de usuarios que viven fuera de Madrid pero utilizan diariamente la red de transporte madrileña.

Según el convenio, podrán seguir solicitando la tarjeta quienes residan en municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 y en otras localidades recogidas expresamente en los acuerdos suscritos entre ambas administraciones. La relación completa de municipios incluidos se encuentra disponible en la página web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Qué documentación será necesaria

Para solicitar la tarjeta desde hoy será necesario acreditar la residencia mediante los mecanismos habilitados por la administración, ya sea autorizando la consulta telemática de los datos de empadronamiento o aportando la documentación correspondiente.