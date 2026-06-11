Las mejores piscinas naturales de España para combatir el calor del verano

Las altas temperaturas han llevado a muchos españoles a buscar alternativas a las playas y las piscinas convencionales. Repartidas por todo el país, las piscinas naturales ofrecen un refugio perfecto para refrescarse en plena naturaleza y escapar de la ola de calor sin salir de España.

Cuando el termómetro supera los 35 grados, pocas opciones resultan tan apetecibles como sumergirse en aguas cristalinas rodeadas de montañas, bosques o paisajes volcánicos. Estas son algunas de las piscinas naturales más espectaculares del país.

1. Las Chorreras del Cabriel (Cuenca)

Chorreras de Cabriel, en Cuenca | iStock

Consideradas uno de los rincones más impresionantes de Castilla-La Mancha, sus pozas de agua turquesa y pequeñas cascadas convierten este paraje en uno de los favoritos para quienes buscan naturaleza y frescor.

2. Garganta de los Infiernos (Cáceres)

En pleno Valle del Jerte se encuentran Los Pilones, una sucesión de piscinas naturales excavadas en la roca por la erosión del agua durante miles de años. Es uno de los lugares más visitados de Extremadura durante el verano.

3. Charco Azul (El Hierro)

El Charco Azul de El Hierro | iStock

Esta piscina natural formada por lava volcánica ofrece aguas tranquilas y cristalinas junto al océano Atlántico. Es uno de los espacios de baño más emblemáticos de Canarias.

4. Pozas de Mougás (Pontevedra)

Menos conocidas que otros destinos gallegos, estas pozas naturales permiten disfrutar de un baño rodeado de vegetación y alejados de las masificaciones.

5. Piscinas naturales de Arenas de San Pedro (Ávila)

Ubicadas en la Sierra de Gredos, estas zonas de baño son una de las escapadas preferidas por quienes buscan refrescarse cerca de Madrid durante los meses más calurosos.

6. Charco de la Laja (Tenerife)

Situado en el municipio de San Juan de la Rambla, este enclave volcánico ofrece una experiencia única gracias a sus formaciones rocosas y sus vistas al Atlántico.

7. Fuentes del Algar (Alicante)

Las cascadas y pozas de este espacio natural de la Comunidad Valenciana atraen cada verano a miles de visitantes que buscan escapar de las altas temperaturas.

8. Pozo Azul (Burgos)

Sus aguas frías y cristalinas lo convierten en uno de los lugares más singulares del norte de España. Además, alberga una de las cuevas subacuáticas más largas del mundo.

9. Lago de Sanabria (Zamora)

Aunque técnicamente es un lago glaciar, sus playas de agua dulce son una de las mejores alternativas para combatir el calor en el interior peninsular.

10. Piscinas naturales de Las Presillas (Madrid)

Embalse Las Presillas | Wikimedia Commons

En el Valle de El Paular, en plena Sierra de Guadarrama, estas piscinas naturales son uno de los destinos más populares para escapar del calor sin alejarse demasiado de la capital.